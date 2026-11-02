حادث اصطدام القطارين بإسبانيا: تونسي من بين الضحايا

أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، أن 12 مواطناً أجنبياً لقوا مصرعهم في حادث تصادم قطارين فائقي السرعة، وقع الأربعاء الماضي في منطقة أوردا بمقاطعة توليدو، وأسفر عن مقتل 69 شخصاً.وأوضحت السلطات أن الضحايا الأجانب يحملون جنسيات مختلفة، بينهم أربعة أمريكيين، إلى جانب مواطنين من فرنسا وكندا واليابان وتونس والبرتغال والمكسيك والتشيك والأرجنتين.وأفاد بيان مشترك لخبراء الطب الشرعي والشرطة الإسبانية بأنه جرى التعرف على هوية 66 ضحية من أصل 69 شخصاً قضوا في الحادث، فيما تتواصل إجراءات تحديد هوية الضحايا الثلاثة المتبقين.وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق التعرف على هويات 54 ضحية يحملون الجنسية الإسبانية، إضافة إلى مواطن فرنسي وآخر برتغالي.وكالات