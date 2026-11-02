دعم مفاجئ للجمهوريين في ميشيغان بعد تأييد نائبة ديمقراطية للمرشح مايك روجرز

حصل الجمهوريون على دعم غير متوقع في سباق مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، بعد إعلان النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز تأييدها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي.وكانت ستيفنز قد خسرت الترشيح الديمقراطي أمام عبدول السيد، الذي يتقدم على روجرز بنحو أربع نقاط، وفق استطلاعات «ريل كلير بولينغ». وقالت ستيفنز إنه «لا مكان لي في حملة عبدول»، محمّلة إياه مسؤولية إعلان صادر عن لجنة خارجية اتهمت إسرائيل برفع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة.ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا التأييد، داعيًا ستيفنز إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري، فيما وصف روجرز الخطوة بأنها «شجاعة». غير أن القرار أثار انقسامًا داخل الحزب الديمقراطي، وسط تقارير عن استقالة عدد من موظفي ستيفنز في الكونغرس.ويخوض الديمقراطيون منافسة متقاربة للسيطرة على مجلس الشيوخ، في حين تشير التوقعات إلى إمكانية فوزهم بأغلبية مجلس النواب. ومن المقرر أن تشهد انتخابات الثلاثاء التنافس علىوفي ألاسكا، تعثرت محاولة إدارة ترامب منع المصادقة على نتائج السباق الانتخابي، إثر رفض قاضٍ اتحادي دعوى رفعتها وزارة العدل، وسط خلاف بشأن وجود مرشح يحمل اسمًا مشابهًا لاسم السناتور الجمهوري دان سوليفان على بطاقة الاقتراع.