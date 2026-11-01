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ميركل تحذر من محاولات إحداث انقسام في المجتمع الألماني

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 21:31 قراءة: 0 د, 38 ث
      
حذرت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل من محاولات القوى الشعبوية في البلاد لإحداث الانقسام في المجتمع الألماني.


وقالت ميركل خلال مراسم منحها جائزة ميندلسون الدولية للإنجازات في مجال الفن والحياة الاجتماعية في مدينة لايبزيغ الألمانية، يوم الأحد، إن "هناك الشعب، وهناك النخبة وهناك من أصبحوا مواطنين قبل فترة قليلة، وهناك من يعتبرون مواطنين لفترة أطول".


وتابعت: "وهكذا تجري محاولات لتقسيم المجتمع إلى فئات وإشعال الكراهية وإثارة الحسد".


وشددت ميركل على أن مصدر السلطة في ألمانيا هو الشعب، و"الشعب هو جميع المواطنين الألمان. وهنا لا نسأل هل وصلت من الجمهورية الألمانية الديمقراطية أو هل أنت سوري وصل قبل ثلاث سنوات فقط. إن جميع المواطنين الألمان هم الشعب".

يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة من 2005 إلى 2021، وكانت زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي من 2000 إلى 2018.
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