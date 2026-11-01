ترامب يتوعد باستخدام الفيتو ضد مشاريع الديمقراطيين في حال سيطروا على الكونغرس

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، متحدثا عن استراتيجيته المحتملة في حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس: "سأصبح فيتو".وأشار إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين تعاملوا كذلك مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، موضحا: "يرسلون إليك شيئا، فتستخدم حق النقض ضده، وفي النهاية، بعد شهر أو شهرين، يأتون إليك وتتوصلون إلى اتفاق".وتأتي تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي سيختار خلالها الناخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، إلى جانب حسم المنافسة على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.وفي تطور متصل، أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته في الأول من نوفمبر، بأن البيت الأبيض يستعد منذ أشهر لاحتمال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، من خلال دراسة خيارات تتيح للإدارة مواصلة تنفيذ سياساتها بالاعتماد على الصلاحيات الرئاسية.وبحسب التقرير، يراجع نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، ومستشارون قانونيون إجراءات محتملة في ملفات الرسوم الجمركية والهجرة والإسكان والإنفاق الفيدرالي.وأضافت الوكالة أن الاستعدادات تشمل التعامل مع احتمال فتح تحقيقات برلمانية واستدعاء مسؤولين في الإدارة، فضلا عن دراسة الحدود القانونية لاستخدام الصلاحيات التنفيذية.وكان ترامب قد أكد في تصريحات للصحفيين يوم 23 أكتوبر أنه سيستخدم الفيتو إذا أدى فوز الديمقراطيين إلى جمود تشريعي، قبل التفاوض معهم بشأن اتفاقات محتملة.ووفقا لتقرير نشرته "رويترز" في 25 أكتوبر، يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ لتغيير ميزان السيطرة عليه، بينما تشير استطلاعات الرأي التي استعرضتها الوكالة إلى تقدمهم في المنافسة على مجلس النواب، مع استمرار عدم اليقين بشأن نتيجة مجلس الشيوخ.وتاريخيا، لم يتمكن الحزب الذي يشغل البيت الأبيض من زيادة مقاعده في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1946 إلا مرتين، في عامي 1998 و2002.وسجل الديمقراطيون خسارة كبيرة في انتخابات عام 2010، عندما فقدوا 63 مقعدا في مجلس النواب وستة مقاعد في مجلس الشيوخ.