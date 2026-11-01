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تحقيق بريطاني: مواد إباحية لأطفال في مستودع والد ميغان ماركل في المكسيك

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 12:48 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن محققين عثروا على مواد يُشتبه في ارتباطها بالاعتداء الجنسي على أطفال، ضمن أجهزة شخصية ومقتنيات تعود إلى توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، كانت محفوظة في مستودع مهجور يملكه في المكسيك.


ووفقًا للتقرير، شملت المضبوطات مجلات وصورًا يُقال إنها تُظهر أطفالًا يتعرضون للاعتداء الجنسي، إلى جانب صور لنساء عاريات. ونقل التقرير عن أحد عناصر الشرطة قوله إنه أصيب بصدمة لدى العثور على هذه المواد.


وبحسب أمر التفتيش، أذن قاضٍ للمحققين بتفتيش الأجهزة الشخصية لتوماس ماركل بحثًا عن أدلة يُشتبه في ارتباطها بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالبشر في ظروف مشددة. وشملت المضبوطات أجهزة كمبيوتر وذاكرة فلاش وأشرطة فيديو ومجلات، إلى جانب مقتنيات عائلية.

كما عُثر، وفق الصحيفة، على أشرطة نيغاتيف بقياس 35 ملم تتضمن صورًا لأطفال على الشاطئ، وأشرطة فيديو من نوع VHS تحمل عناوين مختلفة، من بينها «أطفال» و«أخ وأخت روسيان» و«ليالي مانيلا»، فضلًا عن أجهزة كمبيوتر قديمة وطبق ورقي كُتبت عليه عبارة «الويب المظلم» بالحبر الأحمر، إلى جانب عناوين مواقع إلكترونية.

وذكرت «ديلي ميل» أن ميغان ماركل تلقت عام 2019 رسالة مفصلة من الشرطة بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال المنسوبة إلى والدها. وأضافت أنها رغبت في الكشف عن الرسالة علنًا، لكنها تراجعت عن ذلك بعد نصيحة من حراسها الملكيين، فيما وصفت الادعاءات، الأسبوع الماضي، بأنها «مقلقة للغاية».

من جهتها، أفادت صحيفة «ذا صن» بأن توماس ماركل الابن، البالغ من العمر 60 عامًا، عثر على آلاف الصور الجنسية التي تتعلق بأطفال داخل صناديق كان والده قد أرسلها إلى الشرق الأقصى. وأضاف التقرير أن الأب عاد إلى الفلبين مطلع عام 2025، حيث يخضع للتحقيق، بعد أن أبلغ ابنه الشرطة بشأنه.

المصدر: ديلي ميل البريطانية
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