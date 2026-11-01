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بينانس تستأنف السحوبات بعد تغطية 95% من 6.3 مليار دولار سرقت في أكبر اختراق للعملات المشفرة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 11:43 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالميا، استئناف عمليات السحب الأحد، بعد تغطية نحو 95% من أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار سرقت في أكبر اختراق للعملات المشفرة.
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وقالت المنصة إنها غطت نحو 6 مليارات دولار من الأصول المسروقة بشراء أصول رقمية بديلة من أموال الشركة، فيما تمثل الـ5% المتبقية أصولا أقل سيولة قد يستغرق توفيرها وقتا أطول. وبدأت المرحلة الأولى من السحب تشمل 15 أصلا رقميا، بينها بيتكوين وإيثير وريبل ودوجكوين.
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وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن وحدة كورية شمالية مدعومة من الدولة تعرف باسم "تريدر ترايتور" مسؤولة عن الهجوم، محذرا من مزيد من عمليات غسل الأموال عبر تحويل الأصول المسروقة إلى إيثير. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن لم تتأكد بعد من ضلوع بيونغ يانغ.


وأوضحت بينانس أنها خصصت نحو 6.34 مليار دولار داخليا لتغطية الخسائر، وأنها تعمل مع شركاء في القطاع لتجميد أصول مسروقة بلغت قيمتها المرصودة نحو 3 مليارات دولار حتى الجمعة. وأشار مسؤول في المنصة إلى أن الاختراق تضمن حاسوبا محمولا مخترقا وبرمجيات خبيثة صممت لحذف الأدلة.

وتملك بينانس نحو 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، وكانت تحتفظ بأصول بقيمة نحو 162.8 مليار دولار وفق تقريرها السنوي لعام 2025.
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