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روبيو يؤكد الالتزام الدفاعي بالسعودية ويحمل إيران مسؤولية قدرات الحوثيين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 11:42 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية ودفاعية للسعودية والإمارات وشركائهما الخليجيين بحال تجددت الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.


وأكد روبيو أن الوجود الأمريكي في المنطقة يهدف أساسا إلى حماية تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز والرد على التهديدات الموجهة للشحن والملاحة.


وفي مؤتمر صحفي نقلته الخارجية الأمريكية السبت، أوضح روبيو أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تعمل حاليا في المنطقة لحماية صادرات النفط والغاز الخليجية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة توفر قدرات دفاع جوي إلى جانب القدرات المحلية لدول الخليج، التي تستخدم معدات أمريكية في جزء كبير من مهامها الدفاعية.


وأضاف أن الولايات المتحدة تتعامل يوميا مع تهديدات تستهدف السفن التجارية والشحنات، بما فيها شحنات الطاقة، محملًا طهران مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة منذ عام 1979 عبر دعمها لجماعات مسلحة في اليمن والعراق ولبنان.

وعن الحوثيين، قال روبيو إن الجماعة "ما كانت لتملك قدراتها الحالية لولا الدعم الإيراني المباشر"، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة باتفاقياتها الدفاعية مع الرياض، فيما تظل القرارات المتعلقة بأي مشاركة في ضربات إضافية بيد الرئيس الأمريكي.

وأكد أن واشنطن تبقى على تواصل منتظم مع السعودية، بما في ذلك التواصل بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، ورحب بمشاركة دول أخرى في جهود الدفاع عن المملكة في مواجهة الهجمات.

المصدر: سي أن أن
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