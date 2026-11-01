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السيسي يطلق النسخة السادسة لاحتفالية إعادة الإعمار الإفريقي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 11:40 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق النسخة السادسة من احتفالية إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات تحت عنوان "20 عاما على بناء واستدامة السلام من السياسة إلى التنفيذ".


وتقام الاحتفالية على مدار شهر نوفمبر الجاري تزامنا مع استضافة مصر للنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.


وأكد السيسي أن إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات لا تقتصر على الجوانب الإنسانية والاقتصادية وإنما تمثل مكونا أصيلا من منظومة السلم والأمن الإفريقي وترتبط ارتباطا وثيقا بجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومعالجة أسباب الهشاشة في المجتمعات الخارجة من النزاعات.


وشدد السيسي على أهمية إحياء الذكرى العشرين لاعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات باعتبارها فرصة لمراجعة ما تحقق وتحديد أوجه القصور وتجديد الالتزام بتحويل الجهود إلى برامج ومشروعات ملموسة على أرض الواقع إلى جانب الإشادة بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة.

وجدد السيسي التزام مصر بمواصلة جهود دعم إعادة الإعمار والتنمية ومن بينها عقد النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بنهاية الشهر الجاري باعتباره منصة لتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية وتطوير آليات تنفيذ سياسة إعادة الإعمار بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات الإفريقية.

كما أكد الرئيس المصري على ضرورة أن تستند جهود إعادة الإعمار إلى الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات مع تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء وإشراك الشباب والمرأة والقطاع الخاص في جهود التعافي الاقتصادي والتنموي بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

وأكد عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل مع القادة الإفارقة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل التحديات الأمنية الراهنة إلى فرص للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.
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