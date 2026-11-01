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ترامب ينفي تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول تورط كوريا الشمالية في اختراق منصة "بينانس"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 06:29 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لكوريا الشمالية بتنفيذ عملية اختراق لمنصة تداول العملات "بينانس" قائلا إن واشنطن غير متأكدة من ذلك.
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وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين حول اختراق منصة "بينانس"، والذي كان من الممكن أن يتسبب في خسائر بقيمة 6.3 مليار دولار: "نحن نحقق في الأمر الآن. لا نعرف ما إذا كان الأمر مرتبطا بكوريا الشمالية، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فسنناقشه مع كوريا الشمالية".


واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق السلطات الكورية الشمالية بشن الهجوم الإلكتروني واسع النطاق على منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية دون تقديم أي أدلة.


واعتبرت السلطات الأمريكية أن الهجوم نفذ من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "تريدر ترايتور". ويعتقد المحققون أن القراصنة سيحولون الأصول المسروقة بشكل أساسي إلى عملة "إيثيريوم".

وأعلنت منصة تداول العملات الرقمية "بينانس" في 29 أكتوبر عن تعرضها للاختراق، وقد تصل الخسائر إلى 6.3 مليار دولار. ولاحقا أفادت المنصة بأنها استعادت 90% من الأموال المسروقة في الهجوم.
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