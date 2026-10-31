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ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات غير القانونية في كاليفورنيا بعد رفض القضاء طلب إدارته

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 22:04 قراءة: 1 د, 34 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدد الأصوات غير القانونية في كاليفورنيا قد يصل إلى الملايين، منتقدا قرارا قضائيا رفض طلب إدارته عزل بطاقات اقتراع مرتبطة بأشخاص مشكوك في جنسيتهم


وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" السبت، أن بيل إيسايلي، الذي وصفه بالقائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، اكتشف "20 ألف صوت غير قانوني، وربما مئات الآلاف أو حتى الملايين".


وأشاد ترامب بجهود إيسايلي، معربا عن استيائه من رفض القضاء الاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية، وتساءل: "لماذا يرفضون تصحيح التزوير الانتخابي؟"، مؤكدا مواصلة جهوده لمكافحة ما يعتبره مخالفات انتخابية، على حد قوله


وتعود القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 15 أكتوبر، قالت فيها إن السلطات الفيدرالية حددت أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا، قد لا يحملون الجنسية الأمريكية.

وبموجب قوانين كاليفورنيا، ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائيا إلى جميع الناخبين المسجلين. وتطالب إدارة ترامب بفصل البطاقات المرتبطة بالأسماء المشكوك فيها، والتحقق من جنسية أصحابها قبل احتساب الأصوات.

وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى 28 أجنبيا في قضايا تتعلق بالتسجيل والتصويت بصورة غير قانونية، مؤكدة أن أسماء المتهمين واردة ضمن القائمة التي قدمتها إلى سلطات الولاية.

لكن قاضيا فيدراليا رفض الطلب العاجل للإدارة في 28 أكتوبر، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، في 30 أكتوبر، رفض عزل البطاقات، معتبرة أن الإجراء قد يحرم ناخبين مؤهلين قانونيا من حقوقهم الانتخابية ويعطل عملية فرز الأصوات.

وفي تطور جديد السبت 31 أكتوبر، كشف تحليل أجراه باحثان من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن 8880 اسما، أي 42% من أصل 20930 اسما في القائمة الفيدرالية، لا تتطابق مع سجلات الناخبين الحالية بالولاية. كما حدد التحليل 22 مواطنا أمريكيا على الأقل ضمن القائمة.

من جانبه، شكك المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في موثوقية البيانات الفيدرالية، معتبرا أن مطالب الإدارة قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من التصويت.

وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
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