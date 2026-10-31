ترامب ينشر صورة تُظهر غرينلاند كقاعدة جوية أمريكية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة «تروث سوشيال» صورة تُظهر غرينلاند في هيئة قاعدة جوية أمريكية، وأرفقها بعبارة «مرحبًا بكم في غرينلاند».وتُظهر الصورة نموذجًا ثلاثي الأبعاد لجزء من نصف الكرة الشمالي، تبدو فيه الجزيرة وكأنها قاعدة عسكرية تضم طائرات مقاتلة ومدرجًا للإقلاع والهبوط وحظائر للطائرات، إلى جانب العلم الأمريكي.ويأتي نشر الصورة بعد توقيع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في 22 سبتمبر الماضي، اتفاقًا يوسّع نطاق الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، ويكمّل اتفاقية الدفاع عن غرينلاند المبرمة عام 1951.وينص الاتفاق الجديد على إقامة منشآت عسكرية أمريكية في نارساَرسواك جنوب الجزيرة وميسترسفيغ شرقها، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في منطقة القطب الشمالي.وتبقى قاعدة بيتوفيك الفضائية، الواقعة شمال غربي غرينلاند، المنشأة العسكرية الأمريكية الرئيسية العاملة في الجزيرة.وكان الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند أوسع بكثير خلال الحرب الباردة، قبل أن تغلق واشنطن معظم منشآتها العسكرية هناك خلال العقود اللاحقة.