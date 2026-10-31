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برلماني مصري يطالب السيسي بتعديل الدستور والبقاء في الحكم

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 17:29 قراءة: 1 د, 11 ث
      
دعا الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعديل الدستور والاستمرار في الحكم وذلك رغم الإعلان الحاسم من الرئيس المصري بانتهاء مدته عام 2030.


وطالب بكري في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "حقائق وأسرار"، السيسي باستكمال مسيرته والعودة إلى الشعب لتحديد موقفه من استمراره في الحكم، مؤكدا أن القرار النهائي يجب أن يكون بإرادة المواطنين وفي إطار الدستور والقانون.



وأكد بكري أنه يحترم إعلان الرئيس السيسي انتهاء مدته الرئاسية في عام 2030، لكنه تساءل عما إذا كان الشعب قد يختار مسارا دستوريا جديدا، مشددا على أن أي انتخابات رئاسية في ظل دستور جديد يجب أن تلتزم بالضوابط والمدد التي ينص عليها الدستور، وفقا للمادة 226.


وأضاف أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في تحديد مستقبله السياسي، وفقا للمادة الرابعة من الدستور، مشيرا إلى أن من حق الشعب المطالبة بوضع دستور جديد إذا رأى ضرورة لذلك.

وقال موجها حديثه للرئيس السيسي: "أنا كمواطن مصري بقولك كمل مسيرتك وارجع للشعب، إذا الشعب قال نعم، أهلا وسهلا، وإذا قال لا، ده قراره ويحترم، لكن لا تصادر حق الشعب يا ريس".

واعتبر أن دستور 2014 وتعديلاته في 2019 قد تتطلب مراجعة بعض نصوصها، لافتا إلى أن السلطة التأسيسية تملك حق تعديل الدستور بما يتناسب مع الظروف والتحديات التي تواجه الدولة.

وفي سياق متصل، حذر بكري من محاولات جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأطراف استغلال أي مرحلة سياسية جديدة لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى مخاوفه من الضغوط التي قد يتعرض لها أي رئيس جديد، ومحاولات استغلال التمويل الأجنبي لإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
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