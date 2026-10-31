فرنانديز تضرب موعدا مع شنايدر في نهائي بان باسيفيك المفتوحة للتنس
واصلت الكندية ليلى فرنانديز أداءها القوي في نهاية الموسم بفوزها اليوم السبت على كاميلا راخيموفا 7-5 و6-3 لتصل إلى نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، لتضرب موعدا مع الروسية ديانا شنايدر.
ووصلت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما إلى النهائي الثاني على التوالي بعد أن حلت وصيفة للبطلة إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالميا في بطولة نينغبو الأسبوع الماضي.
وفازت فرنانديز، التي تأهلت إلى نصف النهائي بعد انسحاب ريباكينا من ربع النهائي، بأول لقب لها هذا الموسم في سنغافورة الشهر الماضي.
وستسعى اللاعبة الكندية للفوز بلقب آخر في مواجهة المصنفة الثالثة شنايدر، التي حجزت مكانها في نهائي الأحد بفوزها 6-4 و7-6 على الشابة السلوفاكية ميا بوهانكوفا.
وقالت فرنانديز "أنا فخورة بقوتي الذهنية. هذه المباريات ليست سهلة، لذلك أنا سعيدة لأنني تمكنت من إيجاد الحلول والحفاظ على هدوئي في اللحظات الصعبة".
وتسعى شنايدر للفوز بأول لقب لها هذا الموسم.
ووصلت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما إلى النهائي الثاني على التوالي بعد أن حلت وصيفة للبطلة إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالميا في بطولة نينغبو الأسبوع الماضي.
وفازت فرنانديز، التي تأهلت إلى نصف النهائي بعد انسحاب ريباكينا من ربع النهائي، بأول لقب لها هذا الموسم في سنغافورة الشهر الماضي.
وستسعى اللاعبة الكندية للفوز بلقب آخر في مواجهة المصنفة الثالثة شنايدر، التي حجزت مكانها في نهائي الأحد بفوزها 6-4 و7-6 على الشابة السلوفاكية ميا بوهانكوفا.
وقالت فرنانديز "أنا فخورة بقوتي الذهنية. هذه المباريات ليست سهلة، لذلك أنا سعيدة لأنني تمكنت من إيجاد الحلول والحفاظ على هدوئي في اللحظات الصعبة".
وتسعى شنايدر للفوز بأول لقب لها هذا الموسم.
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