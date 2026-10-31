فرنانديز تضرب موعدا مع شنايدر في نهائي بان باسيفيك المفتوحة للتنس

و​اصلت الكندية ليلى فرنانديز ‌أداءها ‌القوي في ‌نهاية الموسم بفوزها اليوم السبت على كاميلا راخيموفا 7-5 ⁠و6-3 لتصل إلى نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، ​لتضرب موعدا مع الروسية ديانا شنايدر.ووصلت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما إلى ⁠النهائي الثاني على التوالي بعد أن حلت وصيفة للبطلة إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالميا في بطولة نينغبو الأسبوع الماضي.وفازت فرنانديز، التي ​تأهلت إلى نصف النهائي بعد انسحاب ريباكينا من ربع النهائي، ‌بأول لقب لها هذا الموسم في سنغافورة الشهر الماضي.وستسعى ⁠اللاعبة الكندية للفوز ‌بلقب آخر في مواجهة المصنفة الثالثة شنايدر، التي حجزت مكانها في نهائي الأحد بفوزها 6-4 و7-6 على الشابة السلوفاكية ميا بوهانكوفا.وقالت ‌فرنانديز "أنا فخورة بقوتي ⁠الذهنية. هذه المباريات ليست سهلة، لذلك أنا سعيدة لأنني تمكنت ‌من إيجاد الحلول والحفاظ على هدوئي في اللحظات الصعبة".وتسعى ‌شنايدر ⁠للفوز بأول لقب لها هذا الموسم.