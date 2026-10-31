فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية مع تفاقم العجز والدين العام

ويأتي هذا القرار على خلفية اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الانقسام السياسي الذي قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.وتوقعت الوكالة أن يبلغ العجز الفرنسي، وأن يرتفع الدين العام إلى. كما حذرت من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير تهدف إلى ضبط الإنفاق العام.ويتزامن القرار مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا رفضًا لخطة تقشفية تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى تعطيل الإصلاحات وتفاقم العجز والدين.