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وفاة نجم «ستار تريك» باتريك ستيوارت عن 86 عاماً

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 10:11 قراءة: 1 د, 7 ث
      
توفي الممثل البريطاني باتريك ستيوارت، المعروف بأدواره في سلسلتي «ستار تريك» و«إكس-مين»، عن عمر ناهز 86 عاماً، في منزله بمدينة لوس أنجلوس، بعد معاناة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي.


وجاء في بيان نُشر الخميس على صفحته في «إنستغرام» أن ستيوارت توفي في منزله، محاطاً بعائلته وأصدقائه، فيما كانت زوجته ساني إلى جانبه خلال فترة مرضه.


وأضاف البيان أن الراحل أمضى لحظاته الأخيرة وسط الموسيقى والصلاة والدموع، تكريماً لحياته وأثره، مشيراً إلى أن ذكراه ستظل مرتبطة بهدوئه ووقاره.


ما هو خرف أجسام ليوي؟

خرف أجسام ليوي اضطراب عصبي تنكّسي ينتج عن تراكم غير طبيعي لبروتين يُعرف باسم «ألفا-سينوكلين» داخل الخلايا العصبية. ويمكن أن يؤثر في الذاكرة والانتباه والحركة والنوم، كما قد يسبب الهلوسات البصرية وتقلبات في مستوى التركيز واليقظة.

ويختلف هذا الاضطراب عن مرض ألزهايمر، الذي يرتبط بتغيرات أخرى في الدماغ، أبرزها تراكم بروتينَي «بيتا-أميلويد» و«تاو». وقد يجتمع النوعان لدى الشخص نفسه، وهي حالة تُعرف باسم الخرف المختلط.

ولا يوجد حتى الآن علاج شافٍ لخرف أجسام ليوي، لكن بعض الأدوية والعلاجات المساندة يمكن أن تساعد على تخفيف الأعراض وإدارة المرض. كما تستوجب بعض الأدوية، ولا سيما مضادات الذهان التقليدية، الحذر بسبب احتمال تسببها في آثار جانبية خطيرة لدى المصابين بهذا الاضطراب.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من 57 مليون شخص حول العالم مع الخرف، وهو مصطلح يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر تدريجياً في الذاكرة والتفكير والقدرات اليومية.
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