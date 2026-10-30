نتنياهو: يجب عدم تشكيل حكومة مع قوائم عربية

توزيع المقاعد



انتهاء فرز المظاريف المزدوجة



مفاوضات تشكيل الحكومة



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، ضرورة عدم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بالتحالف مع قوائم عربية.وكانت نتائج فرزأظهرت حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على، مقابللكتلة التغيير المعارضة وللأحزاب العربية، دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية انتهاء فرز المظاريف المزدوجة، مع استمرار إدخال البيانات وتدقيقها قبل الإعلان الرسمي عن النتائج يومتصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو النتائج بحصوله على، يليه حزب «يشار» برئاسة آيزنكوت بـ، ثم حزب «معا» بزعامة نفتالي بينيت بـوحصلت القائمة المشتركة على، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على، فيما نال حزب الديمقراطيينكما حصلت أحزاب «إسرائيل بيتنا» و«القوة اليهودية» و«يهدوت هتوراة» علىلكل منها، مقابللحزب شاس ولقائمة الصهيونية الدينية.وتحتاج أي حكومة إلى تأييدعلى الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لضمان الأغلبية البرلمانية.أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فرز الأصوات الواردة في المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات ناخبين تعذر عليهم التصويت في مراكز الاقتراع المسجلين فيها، ومن بينهم جنود وأفراد أجهزة أمنية وسجناء ومرضى في المستشفيات.وأوضحت اللجنة أن نتائجأُدخلت إلى النظام، وشملت، منهاولا تزال البيانات تخضع للإدخال والتدقيق، فيما أكدت اللجنة أن النتائج الحالية ليست نهائية، وأن الإعلان الرسمي عنها مقرر يوم الأربعاء المقبل، بعد استكمال عمليات التثبت.وفي سياق المشاورات السياسية، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول بارز في حزب «يهدوت هتوراة» أن الحزب يعتزم عرض دعم آيزنكوت لرئاسة الحكومة مقابل إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية.وتأتي هذه التطورات في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية برلمانية مستقلة، ما يجعل المفاوضات مع الأحزاب الأخرى عاملا أساسيا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.