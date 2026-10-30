نتنياهو: يجب عدم تشكيل حكومة مع قوائم عربية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، ضرورة عدم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بالتحالف مع قوائم عربية.
وكانت نتائج فرز 100% من أصوات الناخبين الإسرائيليين أظهرت حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لكتلة التغيير المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية، دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية انتهاء فرز المظاريف المزدوجة، مع استمرار إدخال البيانات وتدقيقها قبل الإعلان الرسمي عن النتائج يوم الأربعاء 4 نوفمبر.
توزيع المقاعدتصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو النتائج بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب «يشار» برئاسة آيزنكوت بـ21 مقعدا، ثم حزب «معا» بزعامة نفتالي بينيت بـ12 مقعدا.
وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 8 مقاعد، فيما نال حزب الديمقراطيين 8 مقاعد.
كما حصلت أحزاب «إسرائيل بيتنا» و«القوة اليهودية» و«يهدوت هتوراة» على 7 مقاعد لكل منها، مقابل 6 مقاعد لحزب شاس و6 مقاعد لقائمة الصهيونية الدينية.
وتحتاج أي حكومة إلى تأييد 61 نائبا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لضمان الأغلبية البرلمانية.
انتهاء فرز المظاريف المزدوجةأعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فرز الأصوات الواردة في المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات ناخبين تعذر عليهم التصويت في مراكز الاقتراع المسجلين فيها، ومن بينهم جنود وأفراد أجهزة أمنية وسجناء ومرضى في المستشفيات.
وأوضحت اللجنة أن نتائج 12 ألفا و644 صندوق اقتراع أُدخلت إلى النظام، وشملت 5 ملايين و589 ألفا و836 صوتا، منها 5 ملايين و564 ألفا و764 صوتا صحيحا و25 ألفا و72 صوتا لاغيا.
ولا تزال البيانات تخضع للإدخال والتدقيق، فيما أكدت اللجنة أن النتائج الحالية ليست نهائية، وأن الإعلان الرسمي عنها مقرر يوم الأربعاء المقبل، بعد استكمال عمليات التثبت.
مفاوضات تشكيل الحكومةوفي سياق المشاورات السياسية، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول بارز في حزب «يهدوت هتوراة» أن الحزب يعتزم عرض دعم آيزنكوت لرئاسة الحكومة مقابل إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية برلمانية مستقلة، ما يجعل المفاوضات مع الأحزاب الأخرى عاملا أساسيا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وكانت نتائج فرز 100% من أصوات الناخبين الإسرائيليين أظهرت حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لكتلة التغيير المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية، دون حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية انتهاء فرز المظاريف المزدوجة، مع استمرار إدخال البيانات وتدقيقها قبل الإعلان الرسمي عن النتائج يوم الأربعاء 4 نوفمبر.
توزيع المقاعدتصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو النتائج بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب «يشار» برئاسة آيزنكوت بـ21 مقعدا، ثم حزب «معا» بزعامة نفتالي بينيت بـ12 مقعدا.
وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 8 مقاعد، فيما نال حزب الديمقراطيين 8 مقاعد.
كما حصلت أحزاب «إسرائيل بيتنا» و«القوة اليهودية» و«يهدوت هتوراة» على 7 مقاعد لكل منها، مقابل 6 مقاعد لحزب شاس و6 مقاعد لقائمة الصهيونية الدينية.
وتحتاج أي حكومة إلى تأييد 61 نائبا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لضمان الأغلبية البرلمانية.
انتهاء فرز المظاريف المزدوجةأعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فرز الأصوات الواردة في المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات ناخبين تعذر عليهم التصويت في مراكز الاقتراع المسجلين فيها، ومن بينهم جنود وأفراد أجهزة أمنية وسجناء ومرضى في المستشفيات.
وأوضحت اللجنة أن نتائج 12 ألفا و644 صندوق اقتراع أُدخلت إلى النظام، وشملت 5 ملايين و589 ألفا و836 صوتا، منها 5 ملايين و564 ألفا و764 صوتا صحيحا و25 ألفا و72 صوتا لاغيا.
ولا تزال البيانات تخضع للإدخال والتدقيق، فيما أكدت اللجنة أن النتائج الحالية ليست نهائية، وأن الإعلان الرسمي عنها مقرر يوم الأربعاء المقبل، بعد استكمال عمليات التثبت.
مفاوضات تشكيل الحكومةوفي سياق المشاورات السياسية، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول بارز في حزب «يهدوت هتوراة» أن الحزب يعتزم عرض دعم آيزنكوت لرئاسة الحكومة مقابل إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية برلمانية مستقلة، ما يجعل المفاوضات مع الأحزاب الأخرى عاملا أساسيا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
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