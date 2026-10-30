ترامب يهاجم مراسلا سأله عن إلغاء تجمعه الانتخابي في كانساس

JUST IN - Trump to Reuters reporter: "You are disgusting! Put yourself in shape, you look like hell." https://t.co/tFXCw7A8vP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2026

'You look like hell!': Trump obliterates Reuters reporter as 'sick' and 'out of shape' https://t.co/88Brg4zwhe — New York Post (@nypost) October 29, 2026

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلا لوكالة «رويترز» سأله عن سبب إلغاء تجمع انتخابي كان مقررا في ولاية كانساس نهاية الأسبوع.وعندما سأله المراسل عما إذا كان قد ألغى الرحلة لأنه «سئم من السفر»، رد ترامب قائلا: «يا لك من مريض لطرح هذا السؤال. أنت مريض»، مضيفا: «انظروا إلى هذا الرجل. إنه سيئ البنية تماما».وأوضح ترامب أنه لن يتوجه إلى كانساس لأن السيناتور الجمهوري الحالي روجر مارشال «يبلي بلاء حسنا»، مضيفا أنه لا يرى ضرورة لزيارة الولاية، وأنه سيتوجه إلى فلوريدا لعقد تجمع انتخابي في دايتونا بيتش يوم الجمعة.وواصل الرئيس الأمريكي مهاجمة المراسل، قائلا: «كنت تتبعني لمدة أسبوعين. أشعر بأنني في حالة مثالية. أنت مقرف. اهتم بلياقتك. تبدو في حالة مزرية».وعقد ترامب أكثر منخلال المرحلة الأخيرة من حملة انتخابات التجديد النصفي، بهدف تحفيز قاعدته الانتخابية. غير أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبيته في عدد من الولايات التي يزورها، بينها كانساس، ما يجعل مشاركته في الفعاليات الانتخابية محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى المرشحين الجمهوريين.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب سيشارك في تجمع هاتفي لدعم مارشال ومرشحين جمهوريين آخرين في انتخابات التجديد النصفي.كما أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية إلغاء التجمع الذي كان مقررا في ولاية آيوا يوم، مؤكدة أن ترامب سيواصل التواصل مباشرة مع الناخبين عبر أكثر من 20 تجمعا هاتفيا قبل يوم الانتخابات.