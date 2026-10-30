ترامب يلغي تجمعاته الانتخابية في أيوا وكانساس ويعوضها باتصالات هاتفية

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعاته الانتخابية المقررة نهاية الأسبوع في ولايتي أيوا وكانساس، مفضلا دعم المرشحين الجمهوريين عبر تجمعات هاتفية.وكان من المقرر أن يعقد ترامب تجمعين انتخابيين، الأول في كانساس يوم السبت، والثاني في أيوا يوم الأحد. غير أن اللجنة الوطنية الجمهورية أعلنت مساء الخميس إلغاء الفعاليات الحضورية، وتعويضها بتحركات هاتفية مكثفة ضمن ما وصفته بـ«سباق سريع لمدة 72 ساعة»، بهدف تعزيز التواصل مع الناخبين في مختلف أنحاء البلاد.ومن المقرر تنظيم هذه الفعاليات الافتراضية في نحو، مع إمكانية الإعلان عن ولايات إضافية لاحقا.وكان ترامب قد سافر إلى ساوث كارولينا يوم الخميس للمرة الثانية خلال شهر، في خطوة تعكس قلق الجمهوريين بشأن قدرة دارلين غراهام على مواجهة منافسة قوية من الديمقراطية آني أندروز على مقعد مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي.ولم تنتخب ساوث كارولينا عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. غير أن أندروز، وهي طبيبة أطفال سبق أن ترشحت للكونغرس دون أن تفوز، تدعو الناخبين الراغبين في التغيير إلى «تجربة شيء جديد لمرة واحدة».وقد لقيت هذه الرسالة صدى في عام انتخابي يشهد استياء الناخبين من الوضع الاقتصادي وأسعار البنزين والحرب في إيران، ما يضع الحزب الجمهوري بقيادة ترامب في موقف دفاعي بمناطق لم يضطر إلى خوض منافسة قوية فيها خلال السنوات الأخيرة.وإلى جانب ساوث كارولينا، يخوض الجمهوريون في الأيام الأخيرة من الانتخابات النصفية لهذا العام سباقات متقاربة في تكساس وكانساس وأوهايو وأيوا وألاسكا. كما يتابع الحزبان عن كثب التطورات في سباق مجلس الشيوخ بولاية ميسيسيبي.