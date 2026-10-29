الأمن الجزائري يفكك شبكة إجرامية منظمة كلفت الخزينة العامة 9200 مليار سنتيم

القيمة بالدولار: حوالي 680.43 مليون دولار أمريكي.

تمكن الأمن الوطني الجزائري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر عدة ولايات، وذلك بعد تحريات دقيقة كشفت عن تعقيدات عملياتها المالية.وتمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني الجزائري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، واسترجاع 23 مليار سنتيم من عائدات نشاطها الإجرامي.وأوضح الأمن الوطني الجزائري في بيان أن "الشبكة اعتمدت أسلوبا تضليليا معقدا، تمثل في استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري لإجراء معاملات وهمية، بهدف تدوير أموال ضخمة خارج الأطر القانونية.وأضاف البيان أن "هذه الأنشطة تسببت في إلحاق أضرار مالية بالخزينة العمومية قدرت بأكثر من 9200 مليار سنتيم".وأسفرت العملية، عن "توقيف 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات جزائرية، فضلا عن ضبط شاحنات ومركبات سياحية من مختلف الأصناف، وأختام ومحررات إدارية لها صلة بالنشاط الإجرامي".هذا وأكد البيان أنه "جرى تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية9200 مليار سنتيم تعادل 92 مليار دينار جزائري (92,000,000,000 دج).حسب السعر الرسمي (البنك المركزي الجزائري)سعر الصرف الرسمي هو تقريباً 1 دولار = 135.20 دينار.