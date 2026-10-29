مصري يواجه السجن مدى الحياة بعد هجوم حارق بولاية كولورادو الأمريكية

أقر مواطن مصري بالذنب في 12 تهمة اتحادية مرتبطة بهجوم حارق استهدف تجمعا مؤيدا لإسرائيل في ولاية كولورادو الأمريكية العام الماضي، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ووفاة سيدة لاحقا.ويقضي محمد صبري سليمان، البالغ من العمر 46 عاما، حاليا عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما أقر في ماي الماضي بذنبه في أكثر من 100 تهمة أمام محكمة الولاية، من بينها القتل من الدرجة الأولى.وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن سليمان أقر أمام محكمة اتحادية في مدينة دنفر بذنبه في 9 تهم تتعلق بجرائم الكراهية، و3 تهم مرتبطة بالمتفجرات. وتصل العقوبة المقررة لهذه التهم إلى السجن مدى الحياة، بعدما قرر الادعاء الاتحادي عدم المطالبة بإعدامه.وبحسب صحيفة "دنفر بوست"، يتضمن اتفاق الإقرار بالذنب طلب الادعاء الحكم على سليمان بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى 50 عاما أخرى، فيما أفادت إذاعة كولورادو العامة بأن جلسة النطق بالحكم ستعقد في 7 جانفي 2027.واعترف سليمان بإلقاء زجاجتي مولوتوف على مشاركين في تجمع بمدينة بولدر في الأول من جوان 2025، نظم للتضامن مع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.وقال الادعاء إن سليمان استهدف المشاركين بسبب ديانتهم أو أصولهم القومية، الحقيقية أو المتصورة. ووفقا للتقارير، هتف "فلسطين حرة" أثناء إلقائه القنابل الحارقة التي اشتعلت وسط الحشد أمام محكمة محلية في منطقة بيرل ستريت التجارية وسط بولدر.وأضاف الادعاء أن سليمان تنكر في هيئة بستاني قبل اقترابه من التجمع، وكان يحمل صندوقا يضم 16 قنبلة حارقة إضافية لم يستخدمها خلال الهجوم.وحددت السلطات 29 شخصا باعتبارهم ضحايا في القضية، بينهم 14 أصيبوا بحروق أو بجروح أثناء محاولتهم الفرار، فيما اعتبر 15 آخرون أهدافا محتملة لمحاولات القتل لقربهم من موقع الهجوم.وتوفيت كارين دايموند، البالغة من العمر 82 عاما، متأثرة بإصابتها في وقت لاحق من الشهر نفسه، بينما نجا زوجها بعدما أصيب بحروق شديدة.المصدر: رويترز