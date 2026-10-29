الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية استهدفت منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية سعودية

أعلن الحوثيون، تنفيذ ست عمليات عسكرية قالوا إنها استهدفت مصفاتي رأس تنورة ورابغ، وشركة أرامكو في بقيق، ومطاري الرياض والدمام، إضافة إلى مقر قيادة تحشيدات عسكرية سعودية في نجران.وجاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أوضح فيه أن العمليات الست استهدفت منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية سعودية، في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إنه أطلق باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة، بالتزامن مع إطلاق إنذارات في المنطقة الشرقية ونجران قبل الإعلان عن زوال الخطر.ويأتي الإعلان في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الحوثيين والسعودية. وكانت الجماعة قد أعلنت خلال الأيام الماضية استهداف منشآت نفطية ومطارات سعودية.وتأتي هذه التطورات وسط اتساع نطاق المواجهة، مع تكرار الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، واستهداف منشآت نفطية ومرافق جوية ومواقع عسكرية، بما يزيد المخاوف من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة.