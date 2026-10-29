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بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 19:34 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا والدول الإفريقية أقرت خطة عمل مشتركة حتى عام 2029، في ختام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو.


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا والدول الإفريقية أقرت خطة عمل مشتركة حتى عام 2029، في ختام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو.


وقال بوتين للصحفيين: "إن قائمة واسعة من المهام المحددة لتطوير علاقات روسيا مع دول القارة في الاقتصاد والتجارة والمجالين الاجتماعي والإنساني، ولتنفيذ قرارات القمة الحالية، واردة في خطة العمل المشتركة للفترة حتى عام 2029 التي أقررناها اليوم".


وأكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بوروندي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيميي، اختتام أعمال القمة التي استضافتها العاصمة الروسية يومي 28 و29 أكتوبر.

وأوضح أن القمة شهدت مشاركة قادة 21 دولة إفريقية، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الغالبية العظمى لدول القارة، ورؤساء معظم المنظمات والتكتلات الإقليمية الإفريقية الرئيسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تنظيم القمم الروسية الإفريقية أصبح تقليدا راسخا، يعكس عزم الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات متعددة الأقطاب، بروح الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل، بما يخدم النمو والازدهار المشتركين.

واعتمد المشاركون في القمة ثلاث وثائق رئيسية، تشمل الإعلان الختامي، وإعلانا بشأن التعاون في الاستخدام المدني لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وخطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية للفترة 2027-2029.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يبلغ 27 مليار دولار، معتبرا أن هذا المستوى لا يعكس الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون.

وقال: "نحن في بداية الطريق"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية في إفريقيا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ومعربا عن ثقته بزيادة حجم التجارة المتبادلة.

وأضاف أن المناقشات أظهرت استعداد روسيا وشركائها الأفارقة لمواصلة العمل المشترك لإزالة الحواجز التجارية، وزيادة صادرات المنتجات الصناعية الروسية والآلات والمعدات والأسمدة والمنتجات الزراعية إلى القارة.

وشدد على استعداد موسكو لتوسيع وارداتها من المنتجات الإفريقية، داعيا كذلك إلى تعزيز الترابط بين عمليات التكامل الاقتصادي في أوراسيا وإفريقيا.

وفي سياق متصل، وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، في 28 أكتوبر، خطة عمل منفصلة للتعاون بين روسيا والمفوضية للفترة 2027-2029، تشمل 19 مجالا، بينها الأمن والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاستثمار.

وكان بوتين قد أعلن خلال الجلسة العامة أن روسيا صدرت إلى الدول الإفريقية 13 مليون طن من الحبوب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوزت صادراتها من الأسمدة المعدنية إلى القارة 2.2 مليون طن خلال العام الجاري.
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