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الليكود يتهم جهات بسرقة الانتخابات لصالح الأحزاب العربية بهدف أسلمة إسرائيل والانهزام أمام إيران

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 10:25 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اتهم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو جهات أجنبية بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح الأحزاب العربية، وطالب الشاباك والشرطة بتحقيق فوري.


وقال حزب الليكود إن تصريحات القاضي نوعام سولبرغ بشأن تورط جهات أجنبية في التدخل ورشوة الناخبين لصالح الأحزاب العربية تمثل هزة غير مسبوقة.


وأطلق الليكود وصف "قضية راعم غيت" على المسألة في إشارة إلى القائمة العربية الموحدة، معتبرا أنها "زلزال سياسي"، مؤكدا أن الانتخابات في إسرائيل "سُرقت".


وأكد الحزب أن ما يجري "يمثل اعتداء على الديمقراطية، هدفه إخضاع الكنيست لسيطرة أجنبية، وأسلمة إسرائيل، وإسقاط حكم اليمين، تمهيدا للانسحاب وهزيمة الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، وفي مقدمتها إيران".

وأضاف الليكود أنه بعدما تبين محاولة جهات أجنبية السيطرة على الكنيست، لا يجوز لأي حزب صهيوني التعاون مع القائمة الموحدة، أو استبدال رئيس الكنيست بأصوات "شُريت" نقدا، أو تشكيل حكومة تشكل خطرا على إسرائيل.

وطالب الحزب بالتحرك الفوري، واستخدام جميع الوسائل المتاحة للشاباك والشرطة للتحقيق في هذه الجرائم.

وكان رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، أصدر تعليماته للشاباك بالتحقيق في شبهات تمويل أجنبي ورشى انتخابية، مع تقديم نتائج أولية خلال أسبوع تقريبا.

ووفق القناة 12 تتعلق الشبهات بتحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية.
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