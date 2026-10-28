السيد يصف ترامب بـ "الأحمق" ويتهمه بالافتقار إلى التفكير الاستراتيجي

وصف المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن (عبدول) السيد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الأحمق"، معتبرا أنه يفتقر إلى التفكير الاستراتيجي الطويل المدى.وقال في تصريحات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نتعرض فعليا للتنمر على أيدي أغبى الأشخاص في الغرفة. وأقصد أن دونالد ترامب أحمق".وأضاف: "بصرف النظر عن رأيك فيه، فإنه يمتلك عبقرية واحدة، هي القدرة على جذب الانتباه، لأن والده لم يمنحه ما يكفي منه".وتابع: "لأنه نشأ ابنا لعائلة ثرية ومتميزة، وامتلك الموارد، أدرك مبكرا أنه يتوق إلى الاهتمام، فاستخدم أساليب التنمر التي يمارسها حتى الآن للحصول عليه. لكن الرجل أحمق، وأعني بذلك أنه مجرد شخص مغفل".وفي انتقاد آخر لأسلوب ترامب في إدارة شؤون الحكم، قال السيد: "ترامب يمتلك تكتيكات، لكنه لا يمتلك استراتيجيات".وأوضح أن "الاستراتيجيات تتطلب قدرا من الصبر والتفكير الطويل الأمد في عواقب الأفعال"، مضيفا أن ترامب "لم يظهر قط تفكيرا بعيد المدى في نتائج قراراته، ولم يبد أي انضباط يمكنه من المثابرة على تنفيذ مسار محدد".وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المواجهة الكلامية بين الطرفين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر، حيث يتنافس مع الجمهوري مايك روجرز على مقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ.وكان ترامب قد وصف السيد، خلال تجمع انتخابي في ميشيغان يوم 25 أكتوبر، بأنه "جهادي" واتهمه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، دون تقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات، كما طالب بإخضاعه للتفتيش بجهاز كشف المعادن إذا انتخب عضوا في مجلس الشيوخ.ورد في مؤتمر صحفي بمدينة ديترويت يوم 26 أكتوبر، معتبرا أن هجمات ترامب "محاولات لصرف الانتباه وخداع الناس دون أي أدلة"، وأن الجمهوريين يسعون إلى إبعاد النقاش عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والحرب على إيران.وفي أحدث فصول السجال، وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس السيد، يوم 27 أكتوبر، بأنه "مختل نفسيا بعض الشيء"، وجدد دعمه لمنافسه الجمهوري مايك روجرز. وفي اليوم نفسه، خلص موقع "بوليتي فاكت" المتخصص في تدقيق الحقائق إلى أن اتهامات ترامب للسيد بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتطرف لا تستند إلى أدلة.