بسبب انتهاكه "بروتوكول فينيسيوس".. المحكمة الرياضية البرازيلية توقف نيمار

| Neymar was SENT OFF for covering his mouth. https://t.co/gELKFr3YgU — Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026

عوقب نيمار نجم فريق سانتوس بالإيقاف مباراتين اليوم الأربعاء، بسبب تغطيته لفمه أثناء دخوله في جدال مع أحد لاعبي الفريق المنافس خلال مباراة ضمن الدوري البرازيلي.وقد أصدرت المحكمة الرياضية البرازيلية قرار الإيقاف على خلفية الواقعة التي تورط فيها المهاجم البرازيلي خلال مباراة فريقه سانتوس أمام باهيا يوم الأحد الماضي.وذكرت المحكمة أن تصرف نيمار يعد انتهاكا للبروتوكول المعروف باسم "فينيسيوس جونيور"، وهو البروتوكول الذي وضع بعد أن اتهم نجم ريال مدريد فينيسيوس، في وقت سابق من هذا العام، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بتوجيه إهانات عنصرية إليه، بينما كان اللاعب الأرجنتيني يغطي فمه بقميصه خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.وبذلك، سيغيب نيمار عن المشاركة في ثلاث مباريات، واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومباراتين بسبب واقعة تغطية فمه.ويحق لنيمار ونادي سانتوس تقديم استئناف ضد قرار الإيقاف المتعلق بواقعة تغطية الفم.