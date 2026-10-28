إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة إلى 64 قتيلاً

أعلنت سلطات إقليمية في إسبانيا ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين فائقي السرعة إلى، في حادث يُعد الثاني من نوعه خلال أقل من عام على الخط الذي يربط مدريد بإقليم الأندلس جنوب البلاد.وأظهرت لقطات بثها تلفزيون إقليم قشتالة لا مانشا قطاراً خرج عن القضبان، مع بقاء عدة عربات على جزء مرتفع من مسار السكة الحديدية، فيما تناثرت أسفل المسار، على منحدر ترابي، قطع معدنية ملتوية وألواح مكسورة وحطام.وقالت المتحدثة باسم حكومة الإقليم، إستير بادييا، إن قطاركان يقل، فيما كان على متن قطارويأتي التصادم بعد تسعة أشهر من حادث مماثل شمل قطارات فائقة السرعة تابعة للشركتين نفسيهما على الخط ذاته، وأسفر عن وفاةوأثار الحادث السابق، الذي وقع في جانفي الماضي، نقاشاً بشأن حجم الاستثمارات المخصصة لصيانة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية.ويأتي الحادث الأخير فيما تستعد إسبانيا لإجراء انتخابات فيوأُلغي جدول أعمال الأربعاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الإسبانية، كما ألغى حزب الشعب المعارض جميع فعالياته الانتخابية، بحسب متحدث باسمه.وقال سانشيز في منشور على منصة «إكس»: «أشعر بالصدمة إزاء حادث القطار الخطير في طليطلة.. أبعث بمودتي وتضامني ودعمي إلى جميع الضحايا وأسرهم».