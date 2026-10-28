مصر تستقطب 77 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية بين 2021 و2025

تصدرت مصر وجهات الاستثمارات الخليجية في القارة الإفريقية، مستحوذة على نحو، بقيمة بلغت حوالي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».وأوضح تقرير المنظمة أن الاستثمارات الخليجية في مصر تركزت بشكل لافت في قطاع العقارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرا إلى تزايد أهمية القارة الإفريقية بالنسبة لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استحوذت على نحو 30% إلى 40% من أنشطة مشروعاتها.وبحسب التقرير، جاءت مصر والولايات المتحدة في صدارة الوجهات الجديدة للاستثمارات الخليجية خارج دول مجلس التعاون، إذ بلغت الاستثمارات المعلنة في مصر نحو، مقابلفي الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.وارتفعت الاستثمارات الخليجية الجديدة المعلنة في مصر من نحوإلى 77 مليار دولار خلال الفترة 2021-2025. وفي المقابل، زادت الاستثمارات المعلنة في الولايات المتحدة من 35 مليار دولار إلى 46 مليار دولار خلال الفترتين.وأشار الأونكتاد إلى أن مستثمري دول الخليج باتوا يركزون بصورة أكبر على أسواقهم المحلية، وهو ما انعكس على تدفقات الاستثمارات نحو الاقتصادات النامية.وخلال الربع الثاني من عام 2026، تراجعت الاستثمارات الخليجية الخارجية بأكثر من، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.