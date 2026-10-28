انتخابات الكنيست.. فرز 84% من الأصوات ... كتلة نتنياهو عند 54 مقعدا، وكتلة أيزنكوت عند 49 مقعدا، والأحزاب العربية عند 17 مقعدا.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنه بعد فرز 84 في المئة من الأصوات، لا تزال كتلة نتنياهو عند 54 مقعدا، وكتلة أيزنكوت عند 49 مقعدا، والأحزاب العربية عند 17 مقعدا.وحسب اللجنة فإن التوزيع الحالي للمقاعد هو على الشكل التالي: الليكود 27 مقعدا، ويشار 22 مقعدا، والقائمة المشتركة 11 مقعدا، ومعا 11 مقعدا، والديمقراطيون 8 مقاعد، وإسرائيل بيتينو 8 مقاعد، واليهودية التوراتية الموحدة 7 مقاعد، وشاس 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت 7 مقاعد، والصهيونية الدينية والهوية 6 مقاعد، وراعم 6 مقاعد.وبالمقارنة مع الإحصاء الأخير، خسر حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت مقعدا واحدا لصالح القائمة المشتركة.يتبع يتبع يتبع