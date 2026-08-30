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الخارجية الروسية: واشنطن تدرس استخدام الأسلحة النووية في أوروبا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Août 2026 - 06:27 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أندريه بيلاوسوف، أن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون بجدية إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا.


وقال بيلاوسوف، في مقابلة مع قناة RT، إن الإصرار الذي تبديه الولايات المتحدة في محاولة إثارة موضوع الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية، والتي لا تهدد أراضيها، "يوحي بأن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا".


وأضاف أن الحصول على بيانات حول الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية من خلال تطبيق ممارسات "الشفافية المتطفلة" من شأنه أن يزيد من احتمالية استخدام الولايات المتحدة وحلفائها للأسلحة النووية في أوروبا.


وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذا النهج الأمريكي "التطبيقي البحت" تجاه أراضي حلفائها الأوروبيين يشكل خطرا كبيرا على أمن القارة، داعيا أوروبا إلى إدراك خطورة هذه السياسات التي تتبعها واشنطن، والتي تهدف إلى تقويض الردع النووي الروسي وزيادة الضغط على موسكو.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترا غير مسبوق منذ الحرب الباردة، مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي جديد في أوروبا، وسط دعوات الحكومات الأوروبية إلى إعادة التسلح وزيادة الإنفاق العسكري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير جوابية إذا نشرت الولايات المتحدة أسلحة نووية في أوروبا أو في آسيا، مؤكدا أنه سيتم نشر صواريخ فرط صوتية في المناطق المجاورة.
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