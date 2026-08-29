رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو يتحدى ترامب: «ستبقى بحيرة أونتاريو الآن ودائما»

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

وحملت اللافتة، التي كشف عنها فورد بالقرب من مدينة غريمسبي في أونتاريو، عبارة:وظهر رئيس حكومة أونتاريو مرتديا قميص المنتخب الكندي لكرة القدم، والتقط صورا أمام اللافتة في خطوة اعتبرت أحدث مظاهر التحدي للقرار الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفدرالية الأمريكية إلى اعتماد تسمية «بحيرة أمريكا» على بحيرة أونتاريو.وقال فورد إن الرئيس الأمريكي يحاول تغيير اسم البحيرة بسبب دفاع أونتاريو وكندا عن نفسيهما، مؤكدا أن اسمها سيبقى «بحيرة أونتاريو».وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي:ويأتي هذا السجال في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، على خلفية الخلافات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب تصريحات متبادلة بين ترامب وفورد خلال الفترة الأخيرة.وكانت كندا قد واجهت في الأشهر الماضية تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية، فضلا عن تصريحات ترامب بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51، وهي مواقف قوبلت في كندا بانتقادات وسخرية واسعة.