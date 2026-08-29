رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو يتحدى ترامب: «ستبقى بحيرة أونتاريو الآن ودائما»
رد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق تسمية «بحيرة أمريكا» على بحيرة أونتاريو، بوضع لافتة ضخمة على الشاطئ الكندي تؤكد تمسك المقاطعة باسم البحيرة الأصلي.
وحملت اللافتة، التي كشف عنها فورد بالقرب من مدينة غريمسبي في أونتاريو، عبارة: «بحيرة أونتاريو.. الآن ودائما».
وظهر رئيس حكومة أونتاريو مرتديا قميص المنتخب الكندي لكرة القدم، والتقط صورا أمام اللافتة في خطوة اعتبرت أحدث مظاهر التحدي للقرار الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفدرالية الأمريكية إلى اعتماد تسمية «بحيرة أمريكا» على بحيرة أونتاريو.
وقال فورد إن الرئيس الأمريكي يحاول تغيير اسم البحيرة بسبب دفاع أونتاريو وكندا عن نفسيهما، مؤكدا أن اسمها سيبقى «بحيرة أونتاريو».
وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد وقت طويل من رحيل الرئيس ترامب، ستظل تُسمى بحيرة أونتاريو».
ويأتي هذا السجال في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، على خلفية الخلافات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب تصريحات متبادلة بين ترامب وفورد خلال الفترة الأخيرة.
وكانت كندا قد واجهت في الأشهر الماضية تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية، فضلا عن تصريحات ترامب بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51، وهي مواقف قوبلت في كندا بانتقادات وسخرية واسعة.
وحملت اللافتة، التي كشف عنها فورد بالقرب من مدينة غريمسبي في أونتاريو، عبارة: «بحيرة أونتاريو.. الآن ودائما».
وظهر رئيس حكومة أونتاريو مرتديا قميص المنتخب الكندي لكرة القدم، والتقط صورا أمام اللافتة في خطوة اعتبرت أحدث مظاهر التحدي للقرار الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفدرالية الأمريكية إلى اعتماد تسمية «بحيرة أمريكا» على بحيرة أونتاريو.
وقال فورد إن الرئيس الأمريكي يحاول تغيير اسم البحيرة بسبب دفاع أونتاريو وكندا عن نفسيهما، مؤكدا أن اسمها سيبقى «بحيرة أونتاريو».
It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ— Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026
وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد وقت طويل من رحيل الرئيس ترامب، ستظل تُسمى بحيرة أونتاريو».
ويأتي هذا السجال في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، على خلفية الخلافات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب تصريحات متبادلة بين ترامب وفورد خلال الفترة الأخيرة.
وكانت كندا قد واجهت في الأشهر الماضية تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية، فضلا عن تصريحات ترامب بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51، وهي مواقف قوبلت في كندا بانتقادات وسخرية واسعة.
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