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استطلاع: مارين لوبان الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 23:08 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا أن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، تتقدم حظوظها للفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، بغض النظر عن هوية منافسها المحتمل.


وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «إيلاب» بطلب من قناة «بي إف إم تي في» وصحيفة «لا تريبيون ديمانش»، أن 52,5 بالمائة من الناخبين المستجوبين قد يصوتون لصالح لوبان في الجولة الثانية إذا واجهت رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب، مرشح قوى الوسط.


ويُعتبر إدوارد فيليب، وفق المعطيات الواردة في الاستطلاع، من أبرز المرشحين المحتملين للوصول إلى الجولة الثانية من السباق الرئاسي.


كما أظهر الاستطلاع أن لوبان ستتمتع بتقدم أكبر في مواجهة عدد من منافسيها الآخرين، إذ قد تحظى بتأييد 57 بالمائة من الناخبين إذا واجهت رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال، مرشح حزب «النهضة»، أو رفائيل غلوكسمان، مرشح تحالف «الساحة العامة».

وتصل نسبة التأييد المحتملة للوبان إلى 69,5 بالمائة في حال واجهت مرشح حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون، بحسب نتائج الاستطلاع.

وتتصدر مارين لوبان كذلك نوايا التصويت في الجولة الأولى، حيث قد تتراوح نسبة الأصوات التي تحصل عليها بين 34 و35,5 بالمائة.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 26 و28 أوت، وشمل آراء 1500 مواطن فرنسي.

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 18 أفريل 2027، على أن تقام الجولة الثانية يوم 2 ماي في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.
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