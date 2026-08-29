استطلاع: مارين لوبان الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «إيلاب» بطلب من قناة «بي إف إم تي في» وصحيفة «لا تريبيون ديمانش»، أنالمستجوبين قد يصوتون لصالح لوبان في الجولة الثانية إذا واجهت رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب، مرشح قوى الوسط.ويُعتبر إدوارد فيليب، وفق المعطيات الواردة في الاستطلاع، من أبرز المرشحين المحتملين للوصول إلى الجولة الثانية من السباق الرئاسي.كما أظهر الاستطلاع أن لوبان ستتمتع بتقدم أكبر في مواجهة عدد من منافسيها الآخرين، إذ قد تحظى بتأييدمن الناخبين إذا واجهت رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال، مرشح حزب «النهضة»، أو رفائيل غلوكسمان، مرشح تحالف «الساحة العامة».وتصل نسبة التأييد المحتملة للوبان إلىفي حال واجهت مرشح حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون، بحسب نتائج الاستطلاع.وتتصدر مارين لوبان كذلك نوايا التصويت في الجولة الأولى، حيث قد تتراوح نسبة الأصوات التي تحصل عليها بينوأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين، وشمل آراءومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم، على أن تقام الجولة الثانية يومفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.