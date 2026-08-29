تبون لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر

وقال تبون، خلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، إن قوة الرياح ساهمت في انتشار النيران ومنعت طائرات الإخماد من التدخل، لكنه أشار إلى وجود شبهات بشأن أسباب اندلاع الحرائق.وأضاف أن انطلاق النيران بهذه القوة «ليس أمرا طبيعيا»، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد حقيقة ما جرى وما إذا كانت الحرائق ناجمة عن عوامل طبيعية أو عن أفعال إجرامية.ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مقطع فيديو يوثق زيارة الرئيس تبون لعدد من المصابين جراء الحرائق الأخيرة، حيث اطلع على أوضاعهم الصحية واستمع إلى شروحات قدمها الطاقم الطبي حول الحالات التي يتم علاجها.وأكد الرئيس الجزائري أن جميع المصابين، بمن فيهم أصحاب الحالات المستعصية، سيتلقون الرعاية اللازمة بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.