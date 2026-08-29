JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:22 Tunis

تبون لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a933536766953.52446259_kphjleinfmqog.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 20:37 قراءة: 0 د, 48 ث
      
لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تكون الحرائق الكبيرة التي اندلعت مؤخرا في عدد من ولايات البلاد ناجمة عن فعل إجرامي، مؤكدا أن السلطات ستجري التحريات اللازمة لكشف ملابسات اندلاعها.


وقال تبون، خلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، إن قوة الرياح ساهمت في انتشار النيران ومنعت طائرات الإخماد من التدخل، لكنه أشار إلى وجود شبهات بشأن أسباب اندلاع الحرائق.


وأضاف أن انطلاق النيران بهذه القوة «ليس أمرا طبيعيا»، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد حقيقة ما جرى وما إذا كانت الحرائق ناجمة عن عوامل طبيعية أو عن أفعال إجرامية.


ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مقطع فيديو يوثق زيارة الرئيس تبون لعدد من المصابين جراء الحرائق الأخيرة، حيث اطلع على أوضاعهم الصحية واستمع إلى شروحات قدمها الطاقم الطبي حول الحالات التي يتم علاجها.

وأكد الرئيس الجزائري أن جميع المصابين، بمن فيهم أصحاب الحالات المستعصية، سيتلقون الرعاية اللازمة بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

المصدر: التلفزيون الجزائري
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335265

babnet

كل الأخبار...

21:22 - الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026- كرة السلة 3×3 ذكور): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الايطالي 18 - 21
21:07 - وزير الدّاخليّة يشرف على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء منتسبي الوزارة
20:37 - تبون لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر
20:21 - خريف 2026 في تونس: درجات حرارة أعلى من المعدلات وزيادة طفيفة في الأمطار
20:19 - الألعاب المتوسطية -تنس: التونسي وسام عبد الرحمان يودّع المنافسة من الدور ربع النهائي
20:14 - الألعاب المتوسطية - ترياتلون- التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي ينهيان السباق في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي
20:03 - تخرّج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان السنة التكوينية 2025-2026
19:34 - الرابطة الأولى: النادي الإفريقي في الصدارة بعد نهاية الدفعة الأولى من الجولة الثانية
19:09 - القصرين : تهيئة فضاء أخضر بالشرايع-مشرق الشمس .. متنفس يعيد للمنطقة نبضها
18:41 - طقس الليلة: سحب كثيفة وخلايا رعدية محلية بالشمال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 أوت 2026 | 16 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
16:01
12:27
05:48
04:16
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet41°
36° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
38°-28
37°-27
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio