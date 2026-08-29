JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:27 Tunis

أوسلو.. عشرات الآلاف يودّعون ملك النرويج هارالد الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a92f1684fe2d5.38251281_npfgjeqliokhm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 15:46 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - تجمع عشرات الآلاف من النرويجيين في العاصمة أوسلو، اليوم السبت، لتشييع ملك البلاد هارالد الخامس، حيث وضعوا الزهور وبطاقات التعزية أمام القصر الملكي، غداة الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 89 عاما.


وغطى بحر من الزهور الملونة ساحة سلوتسبلاسن الواقعة أمام القصر الملكي، فيما توافد المواطنون بأعداد كبيرة لتقديم التعازي وتوديع ملكهم.


وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أن موظفي القصر عملوا على إزالة بعض باقات الزهور لإبقاء الممرات مفتوحة، كما تم جمع بطاقات ورسائل التعزية وتجفيفها بعد هطول الأمطار، بهدف الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.


وكان ملك النرويج هارالد الخامس قد توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما، ليخلفه على العرش نجله هاكون الثامن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335250

babnet

كل الأخبار...

16:27 - بيان لعدد من النواب يدعو إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد
16:07 - توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الاطفال "س وس" لتعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي
15:46 - أوسلو.. عشرات الآلاف يودّعون ملك النرويج هارالد الخامس
15:41 - المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية حول نماذج البحث في الفن والتصميم من 2 الى 4 ديسمبر 2026
15:41 - ليفربول يخطف تعادلا مثيرا أمام نوتنغهام فوريست بهدف رائع
15:37 - نادي يوفنتوس يعير فابيو ميريتي إلى بشكتاش التركي
15:06 - ندوة علمية عن بعد حول استراتيجيات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في اقسام الانعاش لحديثي الولادة يوم 10 سبتمبر 2026
14:07 - أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 22 اوت إلى 28 اوت 2026 )
13:42 - جامعة المنستير تبحث مع وفد صيني آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
13:31 - رئيس الجامعة التونسية للحرفيين: حان الوقت للانتقال من التشخيص إلى الإصلاح
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 أوت 2026 | 16 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
16:01
12:27
05:48
04:16
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet40°
40° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-28
37°-27
37°-27
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio