أوسلو.. عشرات الآلاف يودّعون ملك النرويج هارالد الخامس

وكالات -

🇳🇴#Norway’s King Haakon VIII, with Crown Princess Ingrid Alexandra during an extraordinary council of state at the Royal Palace #Oslo for the King's succession to the throne, following the passing of King Harald V.



กษัตริย์โฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ เสด็จลงพร้อมด้วย… pic.twitter.com/iMmwpwD1ly — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) August 29, 2026

تجمع عشرات الآلاف من النرويجيين في العاصمة أوسلو، اليوم السبت، لتشييع ملك البلاد هارالد الخامس، حيث وضعوا الزهور وبطاقات التعزية أمام القصر الملكي، غداة الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 89 عاما.وغطى بحر من الزهور الملونة ساحةالواقعة أمام القصر الملكي، فيما توافد المواطنون بأعداد كبيرة لتقديم التعازي وتوديع ملكهم.وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أن موظفي القصر عملوا على إزالة بعض باقات الزهور لإبقاء الممرات مفتوحة، كما تم جمع بطاقات ورسائل التعزية وتجفيفها بعد هطول الأمطار، بهدف الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.وكان ملك النرويج هارالد الخامس قد توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما، ليخلفه على العرش نجله