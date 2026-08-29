ليفربول يخطف تعادلا مثيرا أمام نوتنغهام فوريست بهدف رائع

وتقدم نوتنغهام فوريست في مناسبتين عبر دان ندوي ومورغان جيبس وايت من ركلة جزاء في الدقيقتين 24 و70.ورد ليفربول بهدف أول سجله مهاجمه السويدي أليكسندر إيساك في الدقيقة 60، قبل أن يتمكن الإسباني فيكتور مونيوز من إنقاذ فريقه بهدف رائع في الدقيقة 82، ليجنب "الريدز" الهزيمة على أرضه.واكتفى ليفربول بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز العاشر مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.أما نوتنغهام فوريست، فحصد أول نقطة له في الموسم الجديد، ليحتل المركز الثاني عشر مؤقتا.