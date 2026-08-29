ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 579 قتيلا ونحو ألفي مفقود

وأوضحت هيئة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أن نحو 15 ألف عنصر من قوات الأمن يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، فيما تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ نحو 4 آلاف شخص حتى الآن.وفي التيبت، أفادت السلطات الصينية بمقتل 5 أشخاص وفقدان أكثر من 550 آخرين، وسط عدم وضوح بشأن احتمال وجود تداخل بين أعداد المفقودين في نيبال والتيبت.كما أعلنت السلطات الهندية العثور على 7 جثث في أنهار بولاية أوتار براديش، يُعتقد أنها تعود لضحايا جرفتهم مياه الفيضانات من نيبال، بينها 4 جثث عُثر عليها في منطقة مهراجغانج و3 جثث في منطقة كوشيناغار، فيما تتواصل عمليات التعرف على هوياتهم.وتسببت الفيضانات المفاجئة، التي بدأت الأربعاء، في تدمير عدد كبير من المنازل والطرق والجسور والمنشآت الحيوية، كما جرفت أجزاء واسعة من المناطق القريبة من الحدود بين نيبال والتيبت.وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، واستمرار الأمطار الغزيرة، إلى جانب الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة.