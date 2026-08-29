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تصعيد أمريكي جديد ضد إيران وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن التزاماتها

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 06:17 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في اليوم الـ73 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 182 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران، وفق واشنطن، لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.


وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية تحديد هذه الشبكات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بالعمل على قطع ما وصفه بـ«كل شريان اقتصادي متبق» لإيران.


في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بما سمّته سياسة «الإقصاء الاقتصادي»، ووصفتها بأنها «جريمة دولية ضد الإنسانية»، داعية الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية.


من جهته، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز في حال نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية، إلى جانب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي جنوب لبنان، شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على مسار المفاوضات الذي تتبناه السلطات اللبنانية، معتبرا أن هذه المفاوضات «لم توقف الحرب بل منحتها شرعية».

ووصف قاسم هذا المسار بأنه «استسلام من دون أي مقابل»، معلنا في الوقت ذاته رفض حزب الله للاتفاق الإطاري ومشروع المناطق التجريبية.
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