ألمانيا.. البلاد بحاجة ماسة إلى أطباء أجانب

حذر رئيس نقابة الأطباء في ألمانيا كلاوس راينهارت من استغلال النقص في الأطباء بالمناطق الريفية لأغراض سياسية.وقال رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية الإعلامية: "الأطباء والمرضى في هذه المناطق يستحقون حلولا معقولة وواقعية... إثارة القلق والاستغلال السياسي لا يجعلان الوضع أفضل، بل أسوأ، أيا كان الاتجاه السياسي الذي يأتيان منه".ويجعل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من نقص الأطباء، لا سيما في المناطق الريفية، موضوعا لحملته الانتخابية. وتشهد كل من ولايتي سكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن انتخابات برلمانية إقليمية في سبتمبر المقبل.وجاء في برنامج حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية سكسونيا-أنهالت، من بين أمور أخرى أن " الأطباء الأجانب غالبا ما يكونون غير مناسبين إلى حد كبير لعلاج مواطنينا بشكل صحيح بسبب حاجز اللغة والاختلافات الثقافية".وأضاف البرنامج أن المؤهلات الحاصل عليها الأطباء في الخارج تكون في كثير من الأحيان موضع شك أو يصعب تقييمها، "ولذلك سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا نعود في المستقبل إلى الاعتماد على الأطباء الأجانب".وفي المقابل، قال راينهارت إن الأطباء الأجانب لا غنى عنهم بالفعل اليوم، حيث يعمل كثير من الأطباء الأجانب في المستشفيات وعيادات إعادة التأهيل وكذلك في الرعاية الطبية خارج المستشفيات، لا سيما في المناطق الريفية.وقال: "هناك حاجة ماسة إليهم"، مضيفا أن هناك أيضا العديد من الطبيبات والأطباء الأجانب ذوي المؤهلات العالية في مناصب قيادية، وتابع: "الطب، باعتباره علما عالميا، يربط بين المتخصصين في جميع أنحاء العالم. ومن الجيد أن نستفيد من بعضنا بعضا عبر الحدود".وأقر راينهارت بأنه أصبح بالفعل أكثر صعوبة في بعض المناطق العثور على طبيب، مضيفا أنه يوجد في كثير من الأحيان أطباء يعملون بما يتجاوز حدود قدرتهم على التحمل بكثير، ويحظون بشعبية كبيرة بين السكان.وانتقد راينهارت مطلب فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في سكسونيا-أنهالت الذي صاغه في شعار "طلاب الطب بدلا من الأطباء المستوردين"، وقال: "لا أؤيد مثل هذه الصياغات المبالغ فيها"، مضيفا أن ألمانيا تحتاج بالفعل إلى عدد كاف من المقاعد الدراسية في كليات الطب، لكنها تحتاج أيضا إلى إتاحة الفرصة لطبيبات وأطباء من الخارج للعمل في ألمانيا.