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حاكمة نيويورك ترفض تسمية ترامب لبحيرة أونتاريو بـ«بحيرة أمريكا»

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 08:31 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول رفضها اعتماد تسمية «بحيرة أمريكا» التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحيرة أونتاريو، مؤكدة أن ولاية نيويورك لن تستخدم الاسم الجديد.
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وكتبت هوشول، في منشور على منصة «إكس»، أن «نيويورك لن تسميها بذلك»، منتقدة سياسة ترامب تجاه كندا، ومعتبرة أن الحرب التجارية الحالية تضر بالعائلات الأمريكية.


وتأتي تصريحات حاكمة نيويورك بعد إعلان ترامب توقيع أمر تنفيذي يقضي بتغيير تسمية بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، إلى «بحيرة أمريكا».


وتُعد بحيرة أونتاريو من البحيرات العظمى، وتقع على الحدود بين ولاية نيويورك ومقاطعة أونتاريو الكندية، كما تمثل جزءا مهما من المنظومة المائية التي تربط البحيرات العظمى بالمحيط الأطلسي عبر ممر سانت لورانس.

ويأتي الجدل حول التسمية في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وأوتاوا، وسط تبادل للرسوم الجمركية بين البلدين.

وفي سياق ردود الفعل الساخرة، نشر حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز مقطع فيديو ظهر فيه وهو يكتب عبارة «بحيرة ويسكونسن» على منديل ورقي، في إشارة ساخرة إلى الجدل المثار حول إعادة تسمية بحيرة أونتاريو.
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