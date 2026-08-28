ايران... تحركات دبلوماسية وتصعيد متواصل بين واشنطن وطهران

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



وبحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطريمع وزير الخارجية الإيرانيالجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكيأن المضيق أصبح مفتوحا، بعد الانتهاء بشكل كامل من عمليات تنظيفه من الألغام.في المقابل، أكد الرئيس الإيرانيتمسك بلاده بمذكرة التفاهم، رغم ما وصفه بفقدان الثقة في الولايات المتحدة واستمرار الحذر من سياساتها.وصعّد أمين مجلس الأمن القومي الإيرانيلهجته، مهددا بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة في حال استمرار الحصار البحري، مؤكدا أنوعلى الصعيد الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكيإنه سيطلب من نظرائه العمل على قطع ما وصفه بـ«التسريب الاقتصادي» في العلاقات المالية مع إيران، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة فيميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، متهمةوفي السياق ذاته، نقل موقععن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، عبر قنوات أمنية، بأنوتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة المواجهة.