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ايران... تحركات دبلوماسية وتصعيد متواصل بين واشنطن وطهران

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 06:22 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تتواصل التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة في اليوم الـ72 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 181 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد وتبادل للتهديدات بشأن مضيق هرمز والمصالح الاقتصادية.


وبحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.


وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق أصبح مفتوحا، بعد الانتهاء بشكل كامل من عمليات تنظيفه من الألغام.


في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم، رغم ما وصفه بفقدان الثقة في الولايات المتحدة واستمرار الحذر من سياساتها.

وصعّد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي لهجته، مهددا بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة في حال استمرار الحصار البحري، مؤكدا أن إنهاء الحرب في المنطقة يمثل أحد شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيطلب من نظرائه العمل على قطع ما وصفه بـ«التسريب الاقتصادي» في العلاقات المالية مع إيران، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في آشفيل بولاية كارولينا الشمالية.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، متهمة حزب الله بإطلاق طائرات مسيّرة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع والا العبري عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، عبر قنوات أمنية، بأن مخطط المناطق التجريبية في جنوب لبنان قد فشل.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات عسكرية وسياسية متصاعدة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة المواجهة.
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