البيت الأبيض: لا مفاوضات مع إيران حاليا وجميع الخيارات مطروحة

أعلن البيت الأبيض أنه لا تجرى حاليا أي مفاوضات بين واشنطن وطهران مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية دون أي تغيير.وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن واشنطن لا تجري حواراً دبلوماسياً مع إيران في هذه المرحلة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الإدارة الأميركية لا تستبعد أي خيار مستقبلي، سواء كان دبلوماسياً أو عسكرياً، في التعامل مع الملف الإيراني.وأكدت ليفيت أن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً دون أي تغيير، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران، وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج والمياه الإقليمية.