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الجزائر: تبون يعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 13:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الخميس، إثر فقدان عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في عدد من الولايات الوسطى والشرقية من البلاد.
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وجاء القرار في برقية التعزية التي وجهها الرئيس الجزائري إلى أسر ضحايا الحرائق، حيث أعلن تنكيس الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الجزائري طوال فترة الحداد.


كما تقرر، وفق المصدر ذاته، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية خلال أيام الحداد، تضامنا مع أسر الضحايا إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات وسط وشرق البلاد.
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