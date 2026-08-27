الجزائر: تبون يعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام

وجاء القرار في برقية التعزية التي وجهها الرئيس الجزائري إلى أسر ضحايا الحرائق، حيث أعلنكما تقرر، وفق المصدر ذاته،خلال أيام الحداد، تضامنا مع أسر الضحايا إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات وسط وشرق البلاد.