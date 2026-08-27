12 قتيلا في حرائق الجزائر..

في ولايتي #جيجل و #بجاية حرائق الغابات خرجت تماما عن السيطرة بسبب الرياح القوية، النيران وصلت إلى منازل المواطنين، الحماية المدنية و الجيش يقومون بإجلاء السكان.



جيجل و بجاية تحتاجان إلى تضامن شعبي ! pic.twitter.com/7X4mxvvw9b — Dr. Atman 🇩🇿 (@athmane_dza) August 26, 2026

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، في تصريح للصحفيين من ولاية بجاية، إنه تم تسجيل، بينهموأوضح أنصعّبت تدخل طائرات الإطفاء، مشيرا إلى أنه تم التحكم فيمن جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائريةشهدتها عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أن عمليات التدخل والإخماد ما تزال متواصلة.وتأتي هذه الحرائق بعد أسابيع من موجة حرائق شهدتها بعض المناطق الجزائرية خلال شهر جويلية الماضي، وأسفرت آنذاك عن، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية.