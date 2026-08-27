12 قتيلا في حرائق الجزائر..
لقي 12 شخصا حتفهم جراء الحرائق التي تشهدها عدة ولايات جزائرية، فيما تتواصل عمليات الإخماد بتسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، في تصريح للصحفيين من ولاية بجاية، إنه تم تسجيل 12 ضحية عبر التراب الوطني، بينهم 5 ضحايا في ولاية جيجل و3 في تيزي وزو و4 في بجاية.
وأوضح أن الأحوال الجوية المضطربة وشدة هبوب الرياح صعّبت تدخل طائرات الإطفاء، مشيرا إلى أنه تم التحكم في أكثر من 70 بالمائة من الحرائق.
من جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إخماد 118 حريقا من أصل 182 حريقا شهدتها عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أن عمليات التدخل والإخماد ما تزال متواصلة.
وتأتي هذه الحرائق بعد أسابيع من موجة حرائق شهدتها بعض المناطق الجزائرية خلال شهر جويلية الماضي، وأسفرت آنذاك عن وفاة 6 أشخاص، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، في تصريح للصحفيين من ولاية بجاية، إنه تم تسجيل 12 ضحية عبر التراب الوطني، بينهم 5 ضحايا في ولاية جيجل و3 في تيزي وزو و4 في بجاية.
وأوضح أن الأحوال الجوية المضطربة وشدة هبوب الرياح صعّبت تدخل طائرات الإطفاء، مشيرا إلى أنه تم التحكم في أكثر من 70 بالمائة من الحرائق.
في ولايتي #جيجل و #بجاية حرائق الغابات خرجت تماما عن السيطرة بسبب الرياح القوية، النيران وصلت إلى منازل المواطنين، الحماية المدنية و الجيش يقومون بإجلاء السكان.— Dr. Atman 🇩🇿 (@athmane_dza) August 26, 2026
جيجل و بجاية تحتاجان إلى تضامن شعبي ! pic.twitter.com/7X4mxvvw9b
من جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إخماد 118 حريقا من أصل 182 حريقا شهدتها عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أن عمليات التدخل والإخماد ما تزال متواصلة.
وتأتي هذه الحرائق بعد أسابيع من موجة حرائق شهدتها بعض المناطق الجزائرية خلال شهر جويلية الماضي، وأسفرت آنذاك عن وفاة 6 أشخاص، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية.
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