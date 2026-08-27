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12 قتيلا في حرائق الجزائر..

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 07:48 قراءة: 0 د, 55 ث
      
لقي 12 شخصا حتفهم جراء الحرائق التي تشهدها عدة ولايات جزائرية، فيما تتواصل عمليات الإخماد بتسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية.


وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، في تصريح للصحفيين من ولاية بجاية، إنه تم تسجيل 12 ضحية عبر التراب الوطني، بينهم 5 ضحايا في ولاية جيجل و3 في تيزي وزو و4 في بجاية.


وأوضح أن الأحوال الجوية المضطربة وشدة هبوب الرياح صعّبت تدخل طائرات الإطفاء، مشيرا إلى أنه تم التحكم في أكثر من 70 بالمائة من الحرائق.


من جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إخماد 118 حريقا من أصل 182 حريقا شهدتها عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أن عمليات التدخل والإخماد ما تزال متواصلة.

وتأتي هذه الحرائق بعد أسابيع من موجة حرائق شهدتها بعض المناطق الجزائرية خلال شهر جويلية الماضي، وأسفرت آنذاك عن وفاة 6 أشخاص، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية.
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