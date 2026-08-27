الأهلي السعودي يستهل مشواره في كأس إنتركونتيننتال بالفوز على أوكلاند سيتي

هدف صالح أبوالشامات الأول كاملاً 💚 pic.twitter.com/P4LWm2qR7D — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) August 26, 2026

ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبه، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، من أول لمسة له بعد دخوله بديلا.وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة قادها زميله الأرمنيمن منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أبو الشامات الذي نجح في إيداعها الشباك.وبهذا الانتصار، حجز الأهلي مقعده في المرحلة المقبلة من البطولة، كما ضمن الحصول على مكافأة مالية قدرها، فيما يحصل الفريق الخاسر على 500 ألف دولار.وسيواجه الأهلي في الدور الثاني فريق، بطل دوري أبطال إفريقيا، على أن يواصل الفائز مشواره في البطولة بمواجهة منافسين آخرين في طريقه نحو المباراة النهائية.وكان الأهلي قد توج الموسم الماضي بلقب، فيما شارك أوكلاند سيتي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا.