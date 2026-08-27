الأهلي السعودي يستهل مشواره في كأس إنتركونتيننتال بالفوز على أوكلاند سيتي
استهل نادي الأهلي السعودي مشواره في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، مساء الأربعاء، بفوز ثمين على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبه صالح أبو الشامات، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، من أول لمسة له بعد دخوله بديلا.
وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة قادها زميله الأرمني إدوارد سبيرتسيان من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أبو الشامات الذي نجح في إيداعها الشباك.
وبهذا الانتصار، حجز الأهلي مقعده في المرحلة المقبلة من البطولة، كما ضمن الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون دولار، فيما يحصل الفريق الخاسر على 500 ألف دولار.
وسيواجه الأهلي في الدور الثاني فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، على أن يواصل الفائز مشواره في البطولة بمواجهة منافسين آخرين في طريقه نحو المباراة النهائية.
وكان الأهلي قد توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما شارك أوكلاند سيتي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا.
ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبه صالح أبو الشامات، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، من أول لمسة له بعد دخوله بديلا.
وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة قادها زميله الأرمني إدوارد سبيرتسيان من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أبو الشامات الذي نجح في إيداعها الشباك.
وبهذا الانتصار، حجز الأهلي مقعده في المرحلة المقبلة من البطولة، كما ضمن الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون دولار، فيما يحصل الفريق الخاسر على 500 ألف دولار.
هدف صالح أبوالشامات الأول كاملاً 💚 pic.twitter.com/P4LWm2qR7D— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) August 26, 2026
وسيواجه الأهلي في الدور الثاني فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، على أن يواصل الفائز مشواره في البطولة بمواجهة منافسين آخرين في طريقه نحو المباراة النهائية.
وكان الأهلي قد توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما شارك أوكلاند سيتي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا.
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