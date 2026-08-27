ليبيا... تقديم صدام حفتر بصفة عسكرية جديدة

نشرت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" الليبي، بيانا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، حمل صفة جديدة للفريق أول ركن صدام حفتر، بوصفه القائد العام المكلّف للقوات المسلحة.ورغم أنه لم يصدر بيان رسمي بإعلان التنصيب، إلا أنه في البيانات السابقة كان يعرّف حفتر بصفة نائب القائد العام، وفي البيان الذي نشر أمس الأربعاء كتب للمرة الأولى "القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق أول ركن صدام حفتر".وأوضح البيان أن صدام حفتر عقد اجتماعا موسعا في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، بحضور رئيس المحكمة العسكرية العليا، والمدعي العام العسكري، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية.وبحث الاجتماع سير العمل في النيابات والمحاكم العسكرية، إلى جانب متابعة ما تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي استكملت جميع مراحل الطعن المقررة قانونًا.وأكد صدام حفتر أهمية مواصلة العمل وفق أحكام القانون بما يضمن تحقيق العدالة، مشيدًا بجهود منتسبي الهيئة العامة للقضاء العسكري والشرطة العسكرية ومكتب المدعي العام العسكري.