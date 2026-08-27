حصيلة فيضانات نيبال: 157 قتيلا و403 مفقودين بينهم 341 أجنبيا

Devastating floods in Nepal. May everyone be protected, may affected families find comfort and may those who lost their lives rest in peace.🇳🇵#PrayForNepal #NepalFloods #NepalFlood #NepalDisaster pic.twitter.com/UueQlXXdwE — Nur Kamal Hashim (@nurkamal_hashim) August 26, 2026

One of dozens of horrific images from the Nepal flash flood.



My prayers to all those affected by this trajedy! 😢 pic.twitter.com/v21w4KH0Gb — 𝔸𝕆𝔾 (@AOG172) August 26, 2026

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والتبت إلى، فيما لا يزال، بينهم، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.وأفادت السلطات النيبالية بأن المفقودين الأجانب ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم، إلى جانب مواطنين من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وماليزيا.وفي الجانب الصيني، تم الإعلان عن، ما يرفع حصيلة الضحايا والمفقودين في البلدين إلى مستويات كبيرة.ووقعت الكارثة إثر انهيار جليدي أدى إلى سد مجرى أحد روافد نهر بهوتيكوشي، قبل أن تنطلق موجة هائلة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق الواقعة أسفل النهر.وتضررت بشكل خاص منطقةالقريبة من الحدود مع الصين، حيث جرفت المياه مئات الأشخاص والمنازل والمركبات والبنية التحتية، كما جرفت أكثر منكانت تنتظر عند نقطة الجمارك.ووفق تقييم أولي للأضرار، تسببت الفيضانات في تدمير، إضافة إلى نحووبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، يرجح أن الانهيار الجليدي وقع على الجانب التبتي من الحدود، ما أدى إلى تدفق مفاجئ وضخم للمياه والحطام نحو الأراضي النيبالية.كما كشفت المعطيات أن أجهزة الإنذار من الفيضانات فشلت في إطلاق تحذير مبكر في بعض المناطق، بعدما جرفت المياه محطات الرصد الآلية، فيما وصلت التحذيرات إلى المناطق الأقرب من مصدر الكارثة متأخرة.وعقب المأساة، اتفقت الصين ونيبال على تعزيز تبادل المعلومات وإبلاغ السلطات النيبالية بشكل أسرع عند ارتفاع منسوب المياه في الجانب الصيني، في محاولة لتفادي تكرار كارثة مماثلة.