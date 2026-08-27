حصيلة فيضانات نيبال: 157 قتيلا و403 مفقودين بينهم 341 أجنبيا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والتبت إلى 157 قتيلا في نيبال، فيما لا يزال 403 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم 341 أجنبيا، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وأفادت السلطات النيبالية بأن المفقودين الأجانب ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم 133 هنديا و47 أمريكيا و34 أستراليا و33 بريطانيا و24 كنديا، إلى جانب مواطنين من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وماليزيا.
وفي الجانب الصيني، تم الإعلان عن 3 قتلى و265 مفقودا، ما يرفع حصيلة الضحايا والمفقودين في البلدين إلى مستويات كبيرة.
ووقعت الكارثة إثر انهيار جليدي أدى إلى سد مجرى أحد روافد نهر بهوتيكوشي، قبل أن تنطلق موجة هائلة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق الواقعة أسفل النهر.
وتضررت بشكل خاص منطقة تيموري القريبة من الحدود مع الصين، حيث جرفت المياه مئات الأشخاص والمنازل والمركبات والبنية التحتية، كما جرفت أكثر من 300 مركبة وشاحنة كانت تنتظر عند نقطة الجمارك.
ووفق تقييم أولي للأضرار، تسببت الفيضانات في تدمير 9 مشاريع للطاقة الكهرومائية و9 فروع لبنوك تجارية و19 جسرا، إضافة إلى نحو 40 كيلومترا من الطرق السريعة.
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، يرجح أن الانهيار الجليدي وقع على الجانب التبتي من الحدود، ما أدى إلى تدفق مفاجئ وضخم للمياه والحطام نحو الأراضي النيبالية.
كما كشفت المعطيات أن أجهزة الإنذار من الفيضانات فشلت في إطلاق تحذير مبكر في بعض المناطق، بعدما جرفت المياه محطات الرصد الآلية، فيما وصلت التحذيرات إلى المناطق الأقرب من مصدر الكارثة متأخرة.
وعقب المأساة، اتفقت الصين ونيبال على تعزيز تبادل المعلومات وإبلاغ السلطات النيبالية بشكل أسرع عند ارتفاع منسوب المياه في الجانب الصيني، في محاولة لتفادي تكرار كارثة مماثلة.
وأفادت السلطات النيبالية بأن المفقودين الأجانب ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم 133 هنديا و47 أمريكيا و34 أستراليا و33 بريطانيا و24 كنديا، إلى جانب مواطنين من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وماليزيا.
وفي الجانب الصيني، تم الإعلان عن 3 قتلى و265 مفقودا، ما يرفع حصيلة الضحايا والمفقودين في البلدين إلى مستويات كبيرة.
Devastating floods in Nepal. May everyone be protected, may affected families find comfort and may those who lost their lives rest in peace.🇳🇵#PrayForNepal #NepalFloods #NepalFlood #NepalDisaster pic.twitter.com/UueQlXXdwE— Nur Kamal Hashim (@nurkamal_hashim) August 26, 2026
ووقعت الكارثة إثر انهيار جليدي أدى إلى سد مجرى أحد روافد نهر بهوتيكوشي، قبل أن تنطلق موجة هائلة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق الواقعة أسفل النهر.
وتضررت بشكل خاص منطقة تيموري القريبة من الحدود مع الصين، حيث جرفت المياه مئات الأشخاص والمنازل والمركبات والبنية التحتية، كما جرفت أكثر من 300 مركبة وشاحنة كانت تنتظر عند نقطة الجمارك.
ووفق تقييم أولي للأضرار، تسببت الفيضانات في تدمير 9 مشاريع للطاقة الكهرومائية و9 فروع لبنوك تجارية و19 جسرا، إضافة إلى نحو 40 كيلومترا من الطرق السريعة.
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، يرجح أن الانهيار الجليدي وقع على الجانب التبتي من الحدود، ما أدى إلى تدفق مفاجئ وضخم للمياه والحطام نحو الأراضي النيبالية.
One of dozens of horrific images from the Nepal flash flood.— 𝔸𝕆𝔾 (@AOG172) August 26, 2026
My prayers to all those affected by this trajedy! 😢 pic.twitter.com/v21w4KH0Gb
كما كشفت المعطيات أن أجهزة الإنذار من الفيضانات فشلت في إطلاق تحذير مبكر في بعض المناطق، بعدما جرفت المياه محطات الرصد الآلية، فيما وصلت التحذيرات إلى المناطق الأقرب من مصدر الكارثة متأخرة.
وعقب المأساة، اتفقت الصين ونيبال على تعزيز تبادل المعلومات وإبلاغ السلطات النيبالية بشكل أسرع عند ارتفاع منسوب المياه في الجانب الصيني، في محاولة لتفادي تكرار كارثة مماثلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335115