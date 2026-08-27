JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:11 Tunis

حصيلة فيضانات نيبال: 157 قتيلا و403 مفقودين بينهم 341 أجنبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8fabb50044b8.89648269_fpigjnhelokmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 06:13 قراءة: 1 د, 39 ث
      
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والتبت إلى 157 قتيلا في نيبال، فيما لا يزال 403 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم 341 أجنبيا، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.


وأفادت السلطات النيبالية بأن المفقودين الأجانب ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم 133 هنديا و47 أمريكيا و34 أستراليا و33 بريطانيا و24 كنديا، إلى جانب مواطنين من كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وماليزيا.



وفي الجانب الصيني، تم الإعلان عن 3 قتلى و265 مفقودا، ما يرفع حصيلة الضحايا والمفقودين في البلدين إلى مستويات كبيرة.


ووقعت الكارثة إثر انهيار جليدي أدى إلى سد مجرى أحد روافد نهر بهوتيكوشي، قبل أن تنطلق موجة هائلة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق الواقعة أسفل النهر.

وتضررت بشكل خاص منطقة تيموري القريبة من الحدود مع الصين، حيث جرفت المياه مئات الأشخاص والمنازل والمركبات والبنية التحتية، كما جرفت أكثر من 300 مركبة وشاحنة كانت تنتظر عند نقطة الجمارك.

ووفق تقييم أولي للأضرار، تسببت الفيضانات في تدمير 9 مشاريع للطاقة الكهرومائية و9 فروع لبنوك تجارية و19 جسرا، إضافة إلى نحو 40 كيلومترا من الطرق السريعة.

وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، يرجح أن الانهيار الجليدي وقع على الجانب التبتي من الحدود، ما أدى إلى تدفق مفاجئ وضخم للمياه والحطام نحو الأراضي النيبالية.

كما كشفت المعطيات أن أجهزة الإنذار من الفيضانات فشلت في إطلاق تحذير مبكر في بعض المناطق، بعدما جرفت المياه محطات الرصد الآلية، فيما وصلت التحذيرات إلى المناطق الأقرب من مصدر الكارثة متأخرة.

وعقب المأساة، اتفقت الصين ونيبال على تعزيز تبادل المعلومات وإبلاغ السلطات النيبالية بشكل أسرع عند ارتفاع منسوب المياه في الجانب الصيني، في محاولة لتفادي تكرار كارثة مماثلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335115

babnet

كل الأخبار...

07:11 - سوسة: حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ بوجعفر تحت شعار "الشط لينا الكل... في ساعة وحدة ننظفوه"
06:53 - الغرفة الوطنية لمصنّعي المشروبات توضّح أسباب اضطراب التزويد بالمياه المعدنية
06:51 - لا إضراب يوم الخميس في قطاع المحروقات.. والوقود متوفر بمحطات التزويد
06:48 - ليبيا... تقديم صدام حفتر بصفة عسكرية جديدة
06:20 - ترمب يتحدث للجزيرة عن انتصار أمريكي بالحرب ورئيس الوزراء القطري يزور طهران
06:13 - حصيلة فيضانات نيبال: 157 قتيلا و403 مفقودين بينهم 341 أجنبيا
06:08 - الأهلي السعودي يستهل مشواره في كأس إنتركونتيننتال بالفوز على أوكلاند سيتي
04:06 - رئيس الجمهوريّة :الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبّرة
أمس 23:24 - فيديو اليوم ...مواطنة توزع قوارير المياه المعدنية على المرضى في مستشفى صالح عزيز
أمس 23:09 - الديوان الوطني للصناعات التقليدية: تمديد آجال المشاركة في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 84
Babnet
Babnet47°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-30
45°-32
41°-28
39°-29
36°-28
  • Avoirs en devises 25102,8
  • (26/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38725 DT
  • (26/08)
  • 1 $ = 2,90659 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/08)     2026,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/08)   30080 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio