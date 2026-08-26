إندونيسيا.. فيديو فاضح في مكان عام يقود إلى اعتقال أسترالي في مطار بالي

اعتقلت السلطات الإندونيسية سائحا أستراليا في مطار بالي، على خلفية ممارسته الجنس في مكان عام، بعدما انتشر على نطاق واسع تسجيل من كاميرات المراقبة يوثق الواقعة.وأوقفت الشرطة بيلي أسبينال، 27 عاما، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، أثناء محاولته مغادرة بالي على متن رحلة متجهة إلى بريزبن، بعد أن ساعدت كاميرات المراقبة وتقنية التعرف على الوجه في تحديد هويته.وبحسب السلطات، ظهر أسبينال وامرأة في تسجيل مصور وهما يمارسان أفعالا جنسية بجوار منزل في قرية تيبوبينينغ، شمال كوتا، نحو الساعة 6:30 مساء السبت، واستمر الأمر قرابة 15 دقيقة قبل أن يغادرا المكان.وقالت الشرطة إن امرأة محلية كانت في طريقها لأداء الصلاة صادفتهما وطلبت منهما التوقف، بينما لا تزال المرأة التي ظهرت في التسجيل مجهولة ومطلوبة للتحقيق، ويُشتبه في أنها سائحة أيضا.ووصفت السلطات الواقعة بأنها "تصرف متهور" قد يثير قلق السكان ويؤثر سلبا في صورة الأمن والسياحة في المنطقة.وأشارت السلطات إلى أن أسبينال كان يحمل تأشيرة دخول سارية، لكنها أدرجته على قائمة الأشخاص محل الاهتمام لمراقبة تحركاته عبر نقاط الهجرة.وتأتي هذه الحادثة في ظل قوانين إندونيسية محافظة تجرّم، من بين أمور أخرى، ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، كما تفرض قيودا صارمة على المحتوى الإباحي.المصدر: "نيويورك بوست"