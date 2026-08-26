ريال مدريد يكتسح سوسييداد (4-1)

ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه ريال سوسييداد (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.وأحرز المهاجم الفرنسي كليان مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق الملكي في الدقائق (40، 60، 80)، بينما تكفل زميله البرازيل فينسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68.أما هدف الضيوف الوحيد فقد سجله اللاعب الكرواتي لوكا سوتشيتش في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي بقيادة مدربه القديم الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما كان قد استهل مشواره في الموسم الجديد 2026-2027، بفوز صعب على إسبانيول (2-1) في الجولة الافتتاحية من الليغا.بينما تعرض نادي ريال سوسييداد للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف من دون رد.