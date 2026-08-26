ترمب يتحدث للجزيرة عن انتصار أمريكي بالحرب ورئيس الوزراء القطري يزور طهران
في اليوم الـ70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات وسط تصعيد في المواقف السياسية والعسكرية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقناة الجزيرة إن بلاده «تحقق انتصارا كبيرا جدا»، مشيرا إلى أن الإيرانيين يواجهون تضخما هائلا وأن اقتصادهم ينهار، ومؤكدا أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيتوجه الخميس إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية.
وعلى الصعيد العسكري، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة ستنتقل من المواقف الدفاعية إلى مواقف هجومية بهدف الوصول إلى ردع كامل.
وفي واشنطن، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن الولايات المتحدة لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية في حال بادرت طهران بالهجوم أولا.
ويأتي ذلك في وقت تتقاطع فيه الرسائل المتشددة من الطرفين مع مساع دبلوماسية متواصلة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار التفاوض.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقناة الجزيرة إن بلاده «تحقق انتصارا كبيرا جدا»، مشيرا إلى أن الإيرانيين يواجهون تضخما هائلا وأن اقتصادهم ينهار، ومؤكدا أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيتوجه الخميس إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية.
وعلى الصعيد العسكري، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة ستنتقل من المواقف الدفاعية إلى مواقف هجومية بهدف الوصول إلى ردع كامل.
وفي واشنطن، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن الولايات المتحدة لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية في حال بادرت طهران بالهجوم أولا.
ويأتي ذلك في وقت تتقاطع فيه الرسائل المتشددة من الطرفين مع مساع دبلوماسية متواصلة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار التفاوض.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335103