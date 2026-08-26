ترمب يتحدث للجزيرة عن انتصار أمريكي بالحرب ورئيس الوزراء القطري يزور طهران

في اليوم الـ70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات وسط، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقناة الجزيرة إن بلاده «تحقق انتصارا كبيرا جدا»، مشيرا إلى أن الإيرانيين يواجهون تضخما هائلا وأن اقتصادهم ينهار، ومؤكدا أن المواجهة مع إيرانمن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأنوفي سياق التحركات الدبلوماسية، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيتوجه الخميس إلى طهران لبحثوفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن الولايات المتحدةوعلى الصعيد العسكري، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة ستنتقل من المواقف الدفاعية إلىوفي واشنطن، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن الولايات المتحدة، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية في حال بادرت طهران بالهجوم أولا.ويأتي ذلك في وقت تتقاطع فيه الرسائل المتشددة من الطرفين مع مساع دبلوماسية متواصلة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على