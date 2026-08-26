اليسا تحقق حضورا جماهيريا قياسيا على مسرح قرطاج وتتسبب في جدل واسع

اشتياق متبادل



اليسا وعليسة إسم واحد لملكة أسطورية



تفاعل استثنائي وتعاطف دائم



أناقة كلاسيكية وجرأة عصرية



زلّة اتصالية



نجاح فني وجماهيري



عادت الفنانة اللبنانية "اليسا" الى مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين بعد غياب، دام سبعة عشر عاما ونجحت في حسم الرهان الجماهيري بنفاد التذاكر وبتحقيق حضور جماهيري قياسي، فاق طاقة الاستيعاب. فأثبتت أن سنين الغياب لم تؤثر في جمهورها التونسي وظل متابعا وفيا لأغانيها الرومنسية.وكما يقال لكل حصان كبوة وقعت اليسا في زلة اتصالية وتسببت في جدل واسع وانقسام في صفوف التونسيين ، بين رافض ومؤيد لتصرّفها لما رمى إليها أحد المتفرجين بالكوفية الفلسطينية فلم تضعها على كتفيها وأعادتها له بسرعة ، دون أدنى كلمة. فاعتبر أغلبهم تصرفها تصرفا غير ذكي وغير مدروس كما اعتبره آخرون ردا عفويا وغير مقصود.استهلّت الفنانة اليسا حفلها بمهرجان قرطاج الدولي على أصوات الجماهير وهي تهتف باسمها مرحّبة بها بالتصفيق والغناء والأضواء فانبهرت اليسا بما شاهدته من حفاوة ،وعبّرت لهم عن فرحتها بصعودها على مسرح قرطاج العريق قائلة "أحلى رجعة لتونس بوجودكم"،" توحشتكم برشا" ، مستطردة أن لمهرجان قرطاج وقعا خاصا على قلبها مما أحدث داخلها رهبة كبيرة، لم تشعر بها بمسارح أخرى.فقد برهن حفلها على عودتها المرغوب فيها إذ غصّت المدارج وتراصت بحشود غفيرة ، من النساء والرجال ومن جميع الأعمار وخاصة الشباب فقد حضروا بكثافة وردّدوا معها في انسجام تام أغانيها القديمة والجديدة وتمايلوا ورقصوا على إيقاع ألحانها ، لأطفال و اليافعين أيضا كانوا حاضرين فهذه طفلة العشر سنوات تشارك اليسا الغناء وتتفاعل معها بملامحها وحركاتها فقد نجحت اليسا نقلت لها مشاعرها .وقدّمت اليسا لجمهورها بتونس مجموعة من أغانيها، انتقتها بنفسها، فربطت بين بداياتها وجديدها وغنّت "تصدق بمين" وأسعد واحدة"، و"سهرنا يا ليل". كما شدّت انتباههم بأغنيتها الجديدة "لعبة الأيام" وأطربتهم بأدائها لأغنية "نسّم علينا الهوى" مستحضرة فيروز القامة الفنية اللبنانية والعربية الثابتة. كان جمهورها متواطئا معها ولم يخذلها فردّد معها كلّ أغانيها وبدا متمكنا من كلماتها التي حرّكت مشاعره وأثارت ذكرياته.تواصلت اليسا مع جمهورها التونسي وحاورته بعفوية وغازلته لتقترب منه وتشد انتباهه فذكّرته بالروابط التاريخية والتقارب الحضاري بين لبنان وتونس منذ الحقبة الفينيقية والقرطاجية. وأسرّت له بافتخارها باسمها الذي يرادف إسم "عليسة"، الأسطورة التاريخية التي أسّست قرطاج بعد أن غادرت مدينة صور اللبنانية لتستقرّ بالبلاد التونسية.حضر حفلها أيضا سفير لبنان في تونس" ميلاد نمور"، وتفاعل معها ،مقبّلا يدها ومعبّرا لها عن فرحته بلقائها، وعن اعتزازه بانتمائهما الى نفس البلدة بدير الأحمر من جبل لبنانيبدو أن اليسا ثأرت لغيابها فاستعدّت لحفلها أحسن استعداد فأكّدت للجميع أن صوتها لا يزال قويا وأنّ حضورها لا يزال مؤثرا وأن سنوات الغياب لم تؤت أكلها ولم تخلق فجوة بينها وبين جمهورها فجاء حفلها على مسرح قرطاج الأثري شاهدا على علاقتهما الاستثنائية وأبرز انسجام وتماه لم نر مثله في حفلات الدورة ستين لمهرجان قرطاج الدولي.ولم يكن هذا التجاوب الكبير وليد الصدفة بل جاء نتيجة علاقة قديمة ربطت اليسا بجمهورها التونسي منذ بداياتها، فما انفكّت تغذّيه بكلمات أغانيها الرومنسية وتنقل له مع كل أغنية جديدة أحاسيسها وعاطفتها ليعيشها معها بجوارحه ، وقلبه، معتقدا أنها تغني عنه وتصف مشاعره بما تتناوله من قصص حب ووجع إنساني.لقد كسبت اليسا جمهورا تونسيا ثابتا ووفيا بعفويتها وجرأتها وبصدق مشاعرها ، فأصبح عاشقا للونها وذوقها الفني ، منبهرا بمظهرها ، ومنجذبا الى حضورها.رافقها أيضا في محنها ووجعها وتعاطف معها لذلك غنّت له لتشكره على تعاطفه أغنيتها "الى كل اللي بيحبوني" وأرادت طمأنته فأخبرته بأنها تواصل طريقها بثبات وأن الحياة بالنسبة لها هي مزيج من حلو ومرّ.كما خطفت اليسا الأنظار بإطلالتها الرقية واختارت لسهرتها على مسرح قرطاج الأثري فستانا عاجيا براقا وطويلا، جمع بين الفخامة والنعومة وبتصميم أبرز أنوثتها بقصته المبتكرة وبفتحة ساق جريئة. أضافت له اليسا قطع مجوهرات صغيرة جدا، تكاد لا ترى حتى تترك المجال للمشاهد ليركّز أكثر على الفستان. اختارت أيضا تسريحة شعر مموّجة، منسدلة على كتفيها و"ماكياج" ترابي دافئ، أبرز ملامحها فجمعت بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية وتركت انطباعا إيجابيا.هذا وقد تسبّبت اليسا في حفلها بمسرح قرطاج الأثري في جدل واسع وانقسام في صفوف التونسيين فقد رمى لها أحد المتفرجين كوفية فلسطينية فلم تبادر بارتدائها وأعادتها له دون أدنى كلمة مما أدّى إلى استياء جمهورها التونسي واستنكاره لتصرفها ورأوا فيه تعدّيا عن الرمزية التاريخية والتضامنية الفلسطينية للكوفية عند التونسي فهي تعني له الكثير ويعبر بواسطتها عن انتماءه وايمانه بعدالة القضية الفلسطينية. كما دافع البعض الآخر عن اليسا وأوعزوا تصرفها الى عفويتها وحسن نيتها وبرروا موقفها بأنها أرادت فقط أن تمزح مع من أهداها هذه الكوفية.ويعدّ عدم تفاعل اليسا مع الرسالة التي أرسلها لها المتفرج لما رمى لها بالكوفية الفلسطينية خطأ اتصاليا وتصرفا غير مدروس، ناتج عن عدم دراية بمرجعية وحساسية أغلب التونسيين. اختارت اليسا أيضا الصمت ولم تصدر اعتذارا او توضيحا مما أدى الى سوء فهم وانتشار للفرضيات والشائعات. فيبدو أن اليسا ركزت على إنجاح حفلها فنيا وجماهيريا ولم تولي أهمية كبيرة للناحية الإتصالية. فلم تعتمد استراتجية اتصالية ذكية.لقد بات واضحا النجاح الفني والجماهيري لحفل اليسا خلال الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي إذ استقطب حفلها حضورا جماهيريا استثنائيا ، فاق المتوقع وتجاوز طاقة الاستيعاب. واكتشفت خلاله اليسا ما يكنّه لها الجمهور التونسي من محبة ووفاء فرغم غيابها الطويل حافظ على انجذابه الى صوتها وعلى تجاوبه مع كلمات أغانيها الرومنسية ومع أحاسيسها الفياضة. فهل سيشفع لها رصيدها العاطفي ويمسح زلتها الاتصالية أم أن الجدل المتراكم حول الكوفية الفلسطينية سيؤدي تدريجيا الى تآكل هذا الرصيد.