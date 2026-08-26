بيل غيتس يحذر من 3 مخاطر كبرى للذكاء الاصطناعي: فقدان الوظائف وتمكين المجرمين وتأثيره على الأطفال

اختفاء الوظائف



الذكاء الاصطناعي وتمكين المجرمين



تأثير محتمل على نمو الأطفال



حذّر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفتمن أن العالم غير مستعد بما يكفي لمواجهة التداعيات المحتملة للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تتمثل فيوقال غيتس، في مقال نشره الأربعاء 26 أوت وشاركه مع مجلة «Fortune»، إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة تفوق بكثير قدرة الحكومات والمجتمعات على الاستعداد لتداعياته، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون ضمان استخدام هذه التكنولوجيا «كقوة للخير».وحذّر غيتس من أن عددا من الوظائف قد يختفي بشكل دائم مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الشباب سيكونون من بين الأكثر تأثرا، خصوصا مع تراجع الوظائف المخصصة للمبتدئين.وأشار إلى أن مجالات مثلستشهد تحولات كبيرة، في حين قد تتجه قطاعات أخرى، من بينها البناء والضيافة، نحو اعتماد أكبر على الروبوتات بحلول نهاية العقد.وحذّر غيتس كذلك من إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي في، بما يسمح حتى لمجرمين محدودي المهارات باستهداف الأفراد والشركات والحكومات.كما أشار إلى مخاطر مرتبطة بالإرهاب البيولوجي، موضحا أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه قد يُستغل أيضا في تصميم أمراض جديدة وخطيرة.وأعرب غيتس، وهو أب لثلاثة أطفال، عن مخاوفه من أن يؤدي الاعتماد المفرط على رفقاء الذكاء الاصطناعي إلىوأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتفاعل مع المستخدم بطريقة مطمئنة ومتاحة باستمرار، ولا تُظهر الانزعاج أو الرفض، وهو ما قد يجعلها جذابة إلى درجة الإدمان، ويحرم الأطفال والشباب من بعض المهارات التي يكتسبونها من خلال العلاقات والتفاعلات البشرية الحقيقية.ورغم تحذيراته، شدد غيتس على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في المقابل فوائد كبيرة، خصوصا في، كما يمكن أن يساعد على تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على المساعدات والخدمات.واعتبر أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا على نطاق واسع يمكن أن توفر لملايين الأشخاص نصائح أفضل في الوقت المناسب، وتمنحهم مساحة أكبر للتركيز على حياتهم وأهدافهم.