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بيل غيتس يحذر من 3 مخاطر كبرى للذكاء الاصطناعي: فقدان الوظائف وتمكين المجرمين وتأثيره على الأطفال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 11:11 قراءة: 1 د, 55 ث
      
حذّر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بما يكفي لمواجهة التداعيات المحتملة للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تتمثل في اختفاء عدد كبير من الوظائف، وتمكين المجرمين، والتأثير السلبي المحتمل على نمو الأطفال وتطورهم الاجتماعي.


وقال غيتس، في مقال نشره الأربعاء 26 أوت وشاركه مع مجلة «Fortune»، إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة تفوق بكثير قدرة الحكومات والمجتمعات على الاستعداد لتداعياته، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون ضمان استخدام هذه التكنولوجيا «كقوة للخير».
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اختفاء الوظائف

وحذّر غيتس من أن عددا من الوظائف قد يختفي بشكل دائم مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الشباب سيكونون من بين الأكثر تأثرا، خصوصا مع تراجع الوظائف المخصصة للمبتدئين.


وأشار إلى أن مجالات مثل دعم العملاء والهندسة البرمجية والعمل القانوني ستشهد تحولات كبيرة، في حين قد تتجه قطاعات أخرى، من بينها البناء والضيافة، نحو اعتماد أكبر على الروبوتات بحلول نهاية العقد.

الذكاء الاصطناعي وتمكين المجرمين

وحذّر غيتس كذلك من إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتضليل والتزييف العميق والمراقبة، بما يسمح حتى لمجرمين محدودي المهارات باستهداف الأفراد والشركات والحكومات.

كما أشار إلى مخاطر مرتبطة بالإرهاب البيولوجي، موضحا أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه قد يُستغل أيضا في تصميم أمراض جديدة وخطيرة.
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تأثير محتمل على نمو الأطفال

وأعرب غيتس، وهو أب لثلاثة أطفال، عن مخاوفه من أن يؤدي الاعتماد المفرط على رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف العلاقات الإنسانية والتأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية.

وأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتفاعل مع المستخدم بطريقة مطمئنة ومتاحة باستمرار، ولا تُظهر الانزعاج أو الرفض، وهو ما قد يجعلها جذابة إلى درجة الإدمان، ويحرم الأطفال والشباب من بعض المهارات التي يكتسبونها من خلال العلاقات والتفاعلات البشرية الحقيقية.

ورغم تحذيراته، شدد غيتس على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في المقابل فوائد كبيرة، خصوصا في الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، كما يمكن أن يساعد على تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على المساعدات والخدمات.

واعتبر أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا على نطاق واسع يمكن أن توفر لملايين الأشخاص نصائح أفضل في الوقت المناسب، وتمنحهم مساحة أكبر للتركيز على حياتهم وأهدافهم.
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